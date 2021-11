Ville de Toliara – Démolition nécessaire pour construire des trottoirs

Les dessous de la démolition de dix magasins devant la Préfecture de Toliara font l’objet de critiques. Les commentaires affluent depuis mardi.

L a démolition des constructions en dur devant la préfecture de Toliara, mardi dernier, a suscité de nombreuses réactions. C’est la première fois en deux ans que la commune urbaine de Toliara ose démolir des constructions illicites. Une dizaine de magasins et d’épiceries en dur ont été démolis pour des raisons d’utilité publique. Des commentaires tels que « la non considération des petits peuples », la corruption, le déséquilibre dans les traitements des affaires de la gestion de la ville de Toliara ou encore la définition de ce qui est licite et illicite, se sont faits entendre depuis mardi.

Le maire de la commune urbaine de Toliara, Dédé Sidison, a été pointé du doigt par les habitants de Toliara. Il n’était pas présent lors des démolitions. Des sources auprès des « victimes » avancent que 1 400 000 ariary par m2 de ces box « illicites » ont été payés à la commune et acceptés par le maire, à leur construction. Patrick Manasoa, adjoint au maire chargé de la voirie et de l’assainissement de la ville, présent à la démolition tôt mardi dernier, est entré en vive altercation avec un étranger propriétaire d’un magasin démoli. « Ici c’est Madagascar et on suit la loi de Madagascar » lui a répondu l’adjoint. Ce dernier explique que ces commerçants ont été avisés depuis trois mois sur la nécessité de reprendre le lieu public pour les besoins de la commune.

Paiement

« A la signature de leurs autorisations de construire il y a deux ans, il leur a été expliqué qu’il n’était pas possible d’établir des constructions en dur sur ces lieux. Toute construction sur les trottoirs devait être éphémère » explique Patrick Manasoa. Un autre avertissement leur a été lancé en présence de tous les représentants des autorités locales le 14 octobre dernier. Sylvain Laha, adjoint au maire, a martelé que seules les constructions éphémères sur des trottoirs obtiennent des autorisations de la part de la commune qui est la gestionnaire des lieux publics de la ville. « L’Etat a le droit de récupérer son domaine, qui sera considéré comme d’utilité publique. Des trottoirs de 1, 20m y seront réaménagés, lesquels sont inclus dans les travaux de réhabilitation de la RN9. Et c’est la raison pour laquelle les commerces devant le « Cedratom » et la Préfecture de Toliara doivent être rasés » a-t-il expliqué. Le point kilométrique 0 de la RN9 commence à cet endroit et 1, 4 km jusqu’à Besakoa seront réhabilités. Par ailleurs, la construction d’un nouveau bâtiment pour la Préfecture de Toliara est une promesse présidentielle. Aucun commerce de boissons, bar ou discothèque, ne peut se tenir près de cette nouvelle bâtisse, déjà en cours de construction. Toujours est-il que la commune urbaine de Toliara n’est pas en ordre dans ses choix d’octroi d’autorisation pour les constructions éphémères. Aucune forme de paiement ne peut être acceptée.