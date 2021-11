Sénat – La charte de la renaissance africaine ratifiée

Une semaine après avoir été félicitée par le président de la République Andry Rajoelina, la ministre de la Communica­tion (MCC) et de la Culture, Lalatiana Rako­tondrazafy Andriantogarivo, a eu droit hier aux éloges du président du Sénat, Herima­nana Razafimahefa. C’était à l’issue de la séance plénière qui s’est tenue au palais d’Anosikely pour l’adoption du projet de loi n°017/2021 du 19 septembre 2021 « portant autorisation de la ratification de la Charte de la renaissance Culturelle Africaine ».

La loi en question avait été adoptée lors de la sixième session ordinaire de l’Union africaine les 23 et 24 janvier 2006, puis ratifiée par le gouvernement malgache le 31 janvier 2014. Mais il fallait qu’elle obtienne surtout l’aval du Parlement de Madagas­car conformément à l’article 137 de la Constitution, pour qu’elle soit définitivement valide et inscrite dans l’ordonnancement juridique du pays.

En vue justement de cet aval sinon de cette ratification parlementaire, le MCC a initié des travaux préparatoires, tels l’élaboration d’un projet de loi portant « Politique culturelle nationale », lequel a déjà été adopté par les deux chambres du Parlement. Il y a eu également l’organisation de divers concours comme les « Start up » et « Tosik’Art », répondant aux recommandations de l’article 10-2 de la Charte, et la construction d’un centre de dessins animés.

Applaudie

Par ailleurs, le MCC a aussi mis en place une « Direction de la promotion de la Langue Malagasy », laquelle collabore étroitement avec l’Académie malgache et le ministère de l’Enseigne­ment supérieur, afin de préparer une « politique de la langue » à Madagascar.

En ce qui concerne les recommandations de l’article 26 de la Charte, la ministre a annoncé la mise en place d’une « brigade anti-piratage et anti-pillage » dont la mission est de veiller contre les malversations et autres trafics concernant les patrimoines nationaux. Selon elle, la ratification de cette Charte permettra au MCC de mieux recenser et inventorier tous les « biens culturels » des Malgaches qui ont été volés ou égarés sans raison. On compte près de sept mille objets parmi ces biens disparus et dont le MCC en demande leur restitution ou rapatriement actuellement.

Pour tous ces travaux et efforts entrepris par son département, Lalatiana Rakotondra­zafy ne pouvait être qu’ applaudie par ses hôtes dont particulièrement Herimanana Razafimahefa. Une offensive de charme qui semble également partagée par les sénateurs.

Rappelons que pas plus tard que le 27 octobre dernier, lors de la cérémonie de pose de première de l’Audito­rium et du Musée du Patrimoine de l’Audiovisuel de Madagascar, à Anosy, la ministre avait été aux anges après que le Président Rajoelina lui ait adressé ses éloges personnelles pour les mêmes motifs sus-évoqués. Mais somme toute, on peut se demander si tout cela constitue une offensive « d’en haut lieu », les deux plus hauts dignitaires de l’État ayant donné le ton, pour réconforter celle qui était, ces derniers temps, plutôt en mauvaise posture en raison des menus commentaires qui ont défrayé la chronique.