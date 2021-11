Institution financière – Solidis Garantie conforte les projets bancables

C’est la première obligation émise par une institution financière malgache. Solidis a clôturé avec succès sa première émission obligataire à Madagascar. Cette émission de placement privé, pour un montant total souscrit de 5,7 milliards d’ariary et pour une maturité d’un an, est sous format obligataire. Les produits de cette obligation seront destinés à soutenir les PME disposant de projets de développement dans un contexte de relance économique.

L’événement a été marqué officiellement hier à l’Hôtel le Louvre Antaninarenina. Il a vu la présence de représentants des investisseurs institutionnels tels que la Bmoi, la Sipem Banque, la Cnaps, des acteurs privés tels que Mvola du groupe Axian, la Star, Sahanala Madagascar, mais aussi des épargnants privés. « Pour Solidis, il s’agit d’une marque de confiance envers sa solidité et sa stratégie. En effet, outre le taux de rémunération et la diversification de leur portefeuille de placements, ces investisseurs ont été sensibles aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance mis en œuvre par Solidis » explique un communiqué de l’institution financière.

Cette opération marque l’avancement vers la mise en place d’un marché financier à Madagascar, qui élargit les instruments de financement à la disposition des entreprises. Créé par des entrepreneurs en décembre 2008, Solidis Garantie est un fonds mutuel de garantie agréé par la Banque Centrale de Mada­gascar. Elle a pour mission de fournir une garantie complémentaire aux crédits accordés par les banques.