Infrastructures – L’ADEMA élargit son champ de partenariat

L’ADEMA continue de se délester de ses charges d’exploitation. L’aérodrome d’Antsohihy est désormais géré par l’association Fanoro. Celui de Bealanana, confié à l’entreprise Bolida et celui de Mandritsara à l’hopitaly Vaovao Mahafaly. Le transfert de gestion de ces aérodromes secondaires de la région Sofia a été scellé, selon le ministère des Transports et de la météorologie.

Quoique, ces aérodromes demeurent sous l’autorité de l’ADEMA qui accompagnera les gestionnaires dans la réalisation de leurs missions en contribuant financièrement au fonctionnement et à la concrétisation des activités liées aux investissements prévues dans la convention.

Aussi, pour le cas d’Antso­hihy, un rallongement de la piste de 500m est en vue pour pouvoir accueil­lir un Boeing 737. À Mandri­tsara, des travaux de nivèlement de la piste d’envol et de mise en place de clôture défensive sont prévus afin de renforcer la sécurité aérienne. Concernant l’aérodrome de Bealanana, des travaux de terrassement de la piste ainsi que la construction de terminal passager et d’un hangar sont envisagés et à réaliser.