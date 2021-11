Habitat – Les immeubles « Mora », aux plus chanceux

Les immeubles « Mora », aux plus chanceux. Les appartements aux immeubles « Mora » à Ivato s’acquerront par tirage au sort. Le secrétaire d’État chargé des Nouvelles villes et de l’habitat, Gérard Andriama­nohisoa, invite ceux qui sont intéressés par ces logements, à s’inscrire sur le site web de l’Agence nationale d’appui au logement et à l’habitat (Analogh). « L’attribution des logements « Mora s’effectuera à travers l’Analogh. Ceux qui souhaitent participer à cette vente-location et qui remplissent les critères, peuvent effectuer leur inscription. Nous procéderons au tirage au sort plus tard. Les demandes sont nombreuses », explique-t’il. C’était à la Zone Forello Tanjombato, hier, dans le cadre de l’ouverture du 23ème édition du salon de l’Habitat.

Ces logements seraient abordables. Sans mentionner les tarifs, Gérard Andria­manohisoa a indiqué: « nous n’allons pas les vendre aux tarifs des immeubles privés. L’État ne demandera que les coûts de leurs constructions ». Comme le président de la République, Andry Rajoelina, initiateur de ces logements Mora, l’a indiqué, les classes moyennes doivent avoir la chance de bénéficier de ces immeubles très modernes. Gérard Andriamanohi­soa insiste sur la viabilisation des infrastructures.

Neuf buildings sont en cours de finition à Ivato, dans ce projet immeubles « Mora », financé par l’État. Chaque immeuble est composé de quinze appartements et d’un studio. Ce projet s’étendra. « Nous prévoyons de construire cinquante-deux logements à Ivato. Vingt-trois seront construits plus tard, nous allons travailler avec le secteur privé », enchaîne-t-il.

Des immeubles de quatre étages seront également construits dans d’autres grandes villes, comme Toamasina, Fianarantsoa. L’acquisition de tous les logements « Mora », que ce soit ceux d’Ivato ou ceux d’Imerintsia­tosika, passera par la même procédure, le tirage au sort.