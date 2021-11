Filière riz – De nouvelles variétés de riz découvertes

Fyvary 85 et Fyvary 32 débarquent sur le marché des semences rizicoles. Présentées hier comme des semences adaptées aux terres peu fertiles et à des altitudes allant de 80 à 1500 m, elles sont indiquées être meilleures en rendement que la traditionnelle Fofifa X265. La Fyvary 85 convient à des régions comme Alaotra Mangoro, Boeny et Vakinankaratra pour un cycle de culture de 157 à 161 jours.

Elle a besoin de bonnes conditions d’irrigation et le rendement moyen est de 4, 5 à 5, 5 t à l’hectare. Le riz obtenu gonfle à la cuisson et le goût est indiqué « apprécié » d’après les détails de la fiche technique. Lea Fyvary 32 présente les mêmes caractères agronomiques sauf que le cycle de culture est plus court. Ces variétés sont tolérantes à la déficience en phosphore.

Elles ont été développées par le projet Fyvary, Fofifa et le JIRCAS (Japan international research institute for agricultural sciences) durant cinq années. Behenjy, Ankazomiriotra et Anjro ont abrité les divers tests de développement des semences. Les tests gustatifs ont été réalisés sur quatre-cent agriculteurs. Les semences seront disponibles auprès des riziculteurs pour la campagne rizicole 2022-2023. Elles ont été remises officiellement au ministère de l’Agriculture et de l’élevage par le projet Fyvary hier au CNEAGR Nanisana..