Concerts – Erick Manana annonce trois dates pour son retour

Dans le cadre d’une série de concerts, Erick Manana prépare un retour des plus mélodieux au pays avec trois grands rendez-vous au programme.

Sans aucun doute l’un des sommités du genre folk et « Bà-gasy », Erick Rafilipomanana n’a cessé de scander en musique son amour pour la Grande île sur les scènes musicales nationales et internationales. Après plus d’une longue année d’absence dans son pays natal, voici qu’il nous annonce son retour avec ni un, ni deux, mais trois rendez-vous musicaux inédits pour ce mois de novembre.

Auteur, compositeur et guitariste de talent, Erick Manana, de son nom de scène, compte près de 45 ans de carrière au compteur désormais et s’apprête à les célébrer de la plus belle des manières. Fer de lance de ce beau projet, sa collaboration avec le Centre Section Musique (CSM) sis à Isoraka promet une toute autre portée à sa musique, notamment auprès des jeunes générations. Ainsi, en trois dates, les 12, 13 et 14 novembre, Erick Manana enchaînera les retrouvailles avec le public et les mélomanes de la ville des Mille.

Un grand concert, un cabaret convivial et fraternel, ainsi qu’un atelier d’échanges avec les jeunes s’annoncent. « Ce sera comme toujours un véritable privilège pour moi de jouer à nouveau pour mes compatriotes, mais surtout d’aller à leur rencontre et d’être encore plus proche d’eux pour cette fois » affirme Erick Manana via les réseaux sociaux.

Programme chargé

Énergique et très actif, que ce soit en dehors ou sur la scène, Erick Manana est parmi ces artistes qui ne s’endorment presque jamais sur leurs lauriers. Que ce soit pour un projet musical avec ses pairs en Europe, sa compagne Jenny Führ, ou encore pour entamer de grandes tournées européennes, l’artiste fait constamment preuve de dynamisme pour chanter et jouer sa musique.

Un dynamisme qu’il est plus que fier de partager enfin avec ses fans dans la Grande île pour ce retour qui se dévoile comme exceptionnel. Le point d’orgue de ce grand retour sera d’entrée son concert au CCESCA Antanimena le 12 novembre à partir de 19h, sobrement intitulé « Feo tokana, gitara iray ». Fidèle à lui-même, Erick Manana envoûtera le public en solo sur scène, armé exclusivement de sa guitare et en revisitant ses plus belles compositions.

« Quelques surprises seront évidemment au programme » confient les organisateurs du CSM Isoraka. Le 13 novembre, il retrouvera ses illustres pairs le temps d’un cabaret au Rilatsio By Pass, où Lolo sy ny tariny et Feo Gasy, ainsi que d’autres invités, seront attendus. Enfin, le 14 novembre, Erick Manana proposera un masterclass pour élèves mélomanes du CSM Isoraka. L’occasion pour lui de s’étaler sur sa passion pour la musique auprès des jeunes. Un programme chargé qui ravit déjà tous ses fans, mais surtout les élèves du CSM Isoraka qui ont hâte de rencontrer l’artiste.