Antsiranana II – Un couple assassiné et enterré

Un artiste et sa femme ont été sauvagement tués en octobre, à Antsiranana II. Huit présumés meurtriers se sont faits cueillir l’un après l’autre.

Crime affreux. Un artiste local, 42 ans, et sa femme, 45 ans, ont été victimes de meurtre odieux en octobre, à Morafeno Antsalaka, du district d’Antsiranana II. La gendarmerie a révélé mercredi l’arrestation de deux femmes et six hommes, les auteurs présumés de l’acte. Ils ont été présentés au procureur le même jour, selon le capitaine Henri Stelin Totofeno de la compagnie d’Antsiranana. D’autres suspects sont toujours recherchés dans le cadre de cette affaire.

L’entourage et la famille du couple ont commencé à remarquer leur disparition le 21 octobre. Dès le soir, ils en ont avisé la gendarmerie. Le lendemain, la recherche a été entamée. Le chien des quadragénaires déambulait autour d’un endroit passé au peigne fin par les gendarmes. Cela les a aidés à y trouver une fosse de presque trente mètres de profondeur où le couple avait été jeté et enseveli avec de la boue.

Les dépouilles ont été déterrées et remontées à la surface. Même si elles étaient déjà en état de décomposition, le médecin a relevé des traces de sang. Selon d’autres indices, elles avaient été brûlées.

Conciliation

Les biens des défunts, dont une centaine de poulets et du riz paddy mis dans quelques bidons, ont été dérobés par les criminels.

Deux des principaux suspects avaient déjà été surpris en train de voler les volailles du couple en septembre. Ils vivaient tous dans le même village. Pour cette raison, l’affaire avait été réglée par une simple conciliation. Les quidams étaient censés payer une certaine somme à leur cible. Or, ils n’ont versé que la moitié. Ils auraient dû la compléter le 21 octobre, jour où le fokonolona a constaté la disparition de l’artiste et sa femme.

Lors de la découverte des corps, les deux filous ont, tout de suite, cherché à prendre la fuite. Leur arrestation a mené à celle des six autres.

La famille des victimes est venue nombreuse devant le bureau de la gendarmerie au cours de l’enquête des présumés meurtriers. « Nous n’enfreignons pas le travail des enquêteurs. Nous suivons de près l’affaire. Nous souhaitons que les assassins soient punis sévèrement », a-t-elle déclaré devant la presse locale.