Agriculture – Des hectares de rizières laissées à l’abandon

Jean Christian Randriani­rina et sa famille expérimentent une nouvelle technique de culture du riz, pour l’année culturale 2021-2022. Tandis que ce père de famille creuse plusieurs petits trous dans la rizière asséchée, sa femme et sa fille y sèment des graines de riz. « Ces graines vont germer, même si elles ne sont pas trempées dans l’eau. Tout ce dont elles ont besoin, c’est d’un peu d’humidité », explique ce paysan de la commune d’Amba­tolampy Tsimahafotsy, hier.

C’est une grande première pour cette famille. Habituée à la technique traditionnelle, elle ne connaît pas vraiment le résultat que cela va donner. «Nous avons décidé d’opter pour cette nouvelle méthode pour que nos rizières ne soient pas laissées à l’abandon cette année. Nous repiquons du riz au mois d’août, d’habitude, mais cela n’a pas été possible, cette année. Il n’y a pas d’eau », regrette-t-il.

Quelques paysans de la commune d’Ambatolampy Tsimahafotsy appliquent cette même méthode pour faire face au manque d’irrigation des rizières. D’autres exploitent autrement leurs rizières: ils y extraient du sable qu’ils pourront vendre, par la suite. « L’objectif c’est de diminuer le niveau de la rizière. Comme ça, lorsque la pluie va tomber, nous pourrons reprendre la culture du riz », lance Jean Michel Rakotondrazafy, un autre paysan.

Pas rentable

La vie des paysans, qui représentent 80% des habitants, en dépend. « Si nos rizières sont bien irriguées, nos récoltes annuelles pourront garantir nos besoins en riz durant quatre mois. Nous ajoutons du manioc et des patates douces à cela », témoigne Jean Christian Randrianirina.

Les productions rizicoles ont diminué, depuis l’année dernière, face au manque de précipitations. Des paysans affirment avoir perdu presque la moitié de leurs productions. « Nous obtenions une trentaine de sacs de paddy, sur cette rizière. Cela a diminué à quinze. Et l’année dernière, nous n’avons eu que six sacs », regrette Jean Michel Rakotondrazafy. Plusieurs milliers d’hectares de rizières sont asséchées à Antananarivo et ses périphéries. L’Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo (Apipa) indique que la Jirama n’a pu fournir que 26 millions de m3 d’eau sur les 56 millions de m3 demandés pour appuyer les paysans dans la plaine de Betsimitatatra.

Le manque d’irrigation d’eau touche d’autres villages, comme Ambohitriman­jaka, Avaradrano, Atsimondrano. De nombreux paysans ont abandonné cette activité. « Cela ne rapporte plus », lance Michel Ratovo, qui a décidé de vendre ses rizières. Les paysans d’Antananarivo doivent attendre le mois de décembre pour espérer des précipitations. Les saisons de pluies sont prévues commencer à la première semaine du mois de décembre, pour la région d’Analamanga. Les précipitations seront suffisantes à la normale saisonnière, sur le centre, entre les mois de décembre-janvier et février.