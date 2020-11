Toamasina – Un chef d’agence et une caissière recherchés

Deux salariés auraient subtilisé 300 millions d’ariary à leur agence de microfinance à Toamasina. Ils font maintenant l’objet d’un avis de recherche.

De haut vol. Le chef d’agence de la Première Agence de Microfinance de Toamasina, Haingonirina Serge Aimé Randriarimanana et la caissière Natacha Randria­nomenjanahary sont activement recherchés.

Tous les deux devraient être soumis à une enquête judiciaire pour abus de confiance, vol, faux et usage de faux, d’après l’avis lancé par la police nationale, hier.

Suivant les informations judiciaires, ces suspects auraient détourné 300 millions d’ariary de leur établissement avant de s’évanouir dans la nature. Cette opération a été découverte lors d’un audit effectué en août. L’agence a immédiatement porté plainte contre eux auprès du commissariat de police du premier arrondissement à Tanambao II.

Trempés dans cette affaire, sept individus ont été interpellés et entendus par la police. Ils seraient de la famille et des collègues des deux personnes recherchées, selon les explications reçues.

Liberté provisoire

Ils ont été mis en examen pour complicité. Ils ont tous bénéficié d’une mise en liberté provisoire au terme de leur passage au parquet du tribunal de première instance de Toamasina, il y a quelques jours.

« Aux derniers renseignements, le chef d’agence et la caissière se seraient enfuis à Antananarivo, d’où l’avis de recherche », indique la police.

« Ils sont identifiés. Le chef est âgé de 40 ans et la caissière 36 . Leurs dernières adresses connues étaient à Anjoma et à Tanambao V, dans la ville de Toamasina », ajoute-t-elle.

La police nationale assure et promet l’anonymat de tous les informateurs. Celui qui recèle les malfaiteurs sera considéré comme complice et sera poursuivi conformément à la loi, d’après l’avis de recherche divulgué, hier, et destiné à toutes les unités de la police nationale, à tous les services de la gendarmerie nationale et aux personnes susceptibles de disposer de renseignements menant à la capture des concernés.

Des affaires de gros détournements, d’escroqueries et d’abus de confiance s’enchaînent ces derniers mois. Un couple mixte, importateur de produits de première nécessité, ayant empoché des milliards d’ariary, demeure également introuvable à ce jour.