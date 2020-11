Lémuriens et leurs habitats – Un patrimoine à préserver pour les communautés et la nature

Si l’on se réfère à l’endémicité des lémuriens à Madagascar, leurs qualités, leurs spécificités et les services qu’ils fournissent pour nos forêts, on se rend compte que rien n’est assez pour leur faire honneur. Heureusement, nous avons pu leur dédier une journée de célébration le 30 octobre. Cependant, l’idéal ne serait-il pas que les lémuriens soient célébrés dans le monde entier ? Voici déjà quelques initiatives pour y arriver.

«INFORMER le public sur la biodiversité est une première étape pour sa protection.» Madagascar est connu au niveau mondial pour sa bio diversité exceptionnelle et diversifiée, avec un taux d’endémisme considérable de faune et de flore. Les lémuriens sont des patrimoines emblématiques et endémiques du pays, dont les cent douze espèces recensées habitent nos terres, nos forêts depuis des millions d’années. Malheureusement, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), près d’un tiers soit 31 % de toutes les espèces de lémuriens sont aujourd’hui en danger critique d’extinction. Le manque d’information et de connaissance de ces espèces constitue de véritables défis à relever pour leur protection.

Conscients de cette menace d’extinction et les réalités auxquelles font face ces primates symboliques de la Grande île, Madagascar Lemurs Portal a été créé. Le projet, financé par la Fondation JRS depuis 2016, est mis en œuvre par un consortium composé du Groupe d’étude et de recherches sur les primates (GERP), de WCS Madagascar et de la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar. Madagascar Lemurs Portal est une plateforme qui permet de partager les informations sur les lémuriens par le biais de la technologie. Ce portail de connaissances est construit sur des bases scientifiques solides dont la vision est de renforcer la conservation de ces primates emblématique du pays par un meilleur partage d’informations.

Le site est disponible au public et gratuit à l’adresse : www.lemursportal.org. Ses composantes « Forum en ligne », « Bases de données des espèces » et « Visualisation cartographique » permettent les échanges entre les membres et avec des experts nationaux et internationaux. La plateforme renferme des documents, des observations, des fiches descriptives sur les espèces de lémuriens à Madagascar et qui sont téléchargeables. Pour le rendre plus accessible, une version hors ligne du portail a été développée. L’application mobile est conçue pour les utilisateurs qui n’ont pas accès à la connexion internet, ceux qui travaillent sur terrain et vivent près des aires protégées.

C’est aux côtés des communautés locales, décideurs, chercheurs, étudiants, et des passionnés de la nature que nous voulons contribuer durablement à la préservation de ces espèces. Notre objectif ultime est de devenir l’outil d’information incontournable pour la gestion de la conservation des lémuriens, un trésor de la biodiversité de Madagascar : « Apprendre et protéger les lémuriens avec les communautés. »