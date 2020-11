Fonds covid-19 – L’appui budgétaire d’urgence non décaissé

Le troisième rapport des « Financements négociés et à négocier en réponse à la pandémie » révèle le retard de décaissement de l’appui budgétaire d’urgence.

En attente de ratification. C’est la remarque soulignée dans le rapport des « Financements négociés et à négocier en réponse à la pandémie Covid-19 » du ministère de l’Économie et des finances, du 2 novembre dernier pour expliquer le non décaissement de l’appui budgétaire d’urgence d’un montant total de 134, 0 8 millions de dollars. Madagascar a obtenu 673, 43 millions de dollars de financement dont 380, 75 millions de dollars décaissés jusqu’ici. L’affectation du fonds de la Banque mondiale dans le financement du budget général d’un montant de 75 millions de dollars n’est pas encore ratifiée. L’accord a été signé le 8 septembre dernier.

De même que les 42 mil- lions de dollars, dans financement de l’État, de la BAD pour faire face aux effets de la crise causée par la pandémie. Un accord de financement a déjà été signé en août dernier. La convention d’appui budgétaire d’urgence de la part de l’AFD de 17, 08 millions de dollars a été également signée le 06 août dernier. Il s’agit d’un financement complémentaire au prêt de contingence pour la gestion des risques et des catastrophes dans le cadre de l’appui budgétaire CAT DDO Covid-19. L’aide budgétaire de l’Union européenne de 11, 39 millions de dollars est par ailleurs, indiqué, en cours de négociation.

Projets

La Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) dans l’opération de lutte contre la Covid-19 a approuvé 5,50 millions de dollars mais encore non décaissés. Une somme attribuée au ministère de la Santé publique dans l’acquisition d’ambulances et de consommables médicaux et d’équipements de protection individuelle. Le fonds japonais de contre-valeur, déjà négocié, est aussi attribué pour le financement des interventions liées au Covid en faveur du ministère de la San té publique e t dans l’acquisition de matériels de laboratoire, de kits de diagnostic et d’EPI.

Une valeur totale de 1, 8 millions de dollars. Le financement russe , d’un montant de 29, 31 millions de dollars, est appuyé être en cours de négociation. Il s’insère dans le projet de renforcement du réseau national des laboratoires des maladies infectieuses. Il est précisé que c’est une conversion de dettes envers la Russie. En revanche, le financement du système des Nations unies a déjà été négocié et 15, 33 millions de dollars sur les 19, 54 millions de dollars ont été décaissés.

L’Aide à la balance des paiements du FMI d’un montant de 337, 89 millions de dollars est rapportée décaissée et rétrocédée par la suite au Ministère de l’Économie et des finances pour financer le gap des finances publiques et l’accroissement des dépenses sociales de 2020.