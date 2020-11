Diplomatie – L’ambassadeur de France en visite à Mahajanga

Première sortie en province pour l’ambassadeur de France, Christophe Bouchard. C’est également sa toute première visite à Mahajanga. Cette mission diplomatique revêt plusieurs aspects, dont le renforcement de la coopération entre les deux parties et surtout le développement de la région.

Le séjour du diplomate coïncide avec le Séminaire annuel des Alliances françaises de Madagascar qui a débuté le mardi 3 novembre, au siège de l’Alliance Française de Mahajanga-be et se terminera demain. La rencontre est organisée avec le concours du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France. Durant cette réunion, les présidents et les directeurs effectuent un état des lieux de leurs Alliances et présentent les actions menées depuis l’année passée, ainsi que les projets innovants mis en œuvre durant le confinement.

« Le séminaire permettra aux présidents et aux directeurs des vingt-neuf AF de Madagascar, de renforcer le travail en synergie, de valoriser le savoir-faire du réseau, de mutualiser les expertises et de partager les bonnes pratiques», explique le responsable de l’évènement.

L’ambassadeur Christophe Bouchard a aussi rencontré les autorités locales lundi, au bloc administratif à Ampisikina. Le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, était entouré du préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay et du maire de la commune urbaine de Mahajanga par intérim, Emilson Ravelomahay.

Des visites sur terrain ont été organisées avec ce dernier, comme au marché de Marolaka. Une démonstration du système de perception par mobile s’est faite sur place. Le diplomate a ainsi constaté les projets financés par l’AFD et par les partenaires à travers la coopération décentralisée Gescod.

Le maire a mis en exergue la relation étroite entre la France et la CUM par la présence de la Gescod, en énumérant les divers projets financés par les partenaires qui ont été bénéfiques tels que la rénovation des trois grands marchés…