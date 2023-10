TENNIS – CIRCUIT ITF – Ravaka Ramanantoanina qualifiée en demi-finale

Quatre Malgaches ont joué leurs matchs de quarts de finale au COT d’Ilafy dans le circuit ITF J30, hier, pour les juniors. Trois filles ont répondu présent pour atteindre le dernier carré. Sur ces trois filles, Ravaka Ramanan­toanina est la seule rescapée qui défendra les couleurs malgaches, les deux autres sous la bannière française. Dans son match de quarts de finale, Ravaka Ramanan­toanina a battu en deux manches (6/3 6/3) l’Ukrainienne Muzika Yarina. Très forte en défense et patiente à chaque échange, la jeune malgache a réussi un break à la deuxième mise en jeu de son adversaire, pour mener 3-1, puis 4-1. L’Ukrainienne est revenue à 2-4 en changeant son style de jeu. Fidèle à sa tactique de jeu qui consiste à relever très haut son retour, Ravaka a réussi à mettre en difficulté son adversaire, en jouant tantôt en amortie tantôt en slice. Avec quelques ratés au retour de Ravaka, l’Ukrainienne est revenue à 3-5, lors de sa mise en jeu. Pour le gain du premier set, Ravaka n’a pas tremblé en s’adjugeant le premier set par 6/3. Lors de la seconde manche, Muzika Yarina a réussi à déstabiliser la Malgache qui a commis trop de fautes directes. Une occasion qui a relancé son adversaire, très forte en service pour mener 2-1.

Trop de fautes directes

Consciente de la confiance retrouvée de l’Ukrainienne, Ravaka Ramanantoanaina est revenue à son style de jeu en donnant de la hauteur à chaque retour. Une tactique payante qui a permis à la malgache de revenir à 2 jeux partout, pour virer en tête à 3 -2, puis 4-2. Elle a bouclé le second set par 6/3, synonyme d’une qualification pour le dernier carré. Après son match, Ravaka Ramanantoanina a expliqué « qu’au début, l’adversaire a joué très bien, elle a été très forte mentalement. J’ai tout donné durant mon match en jouant mon style de jeu pour atteindre mon objectif ». L’autre Malgache qui a gagné son ticket pour le dernier carré, mais sous la bannière française est Iriela Rajaobelina. Elle a surclassé l’Indienne Niyamika Balaji en 3 sets (6/0 4/6 6/2). Le premier set a été très facile pour Iriela. Le second set a été très disputé à cause des fautes directes qu’elle a répétées et qui a relancé l’Indienne Niyamika Balaji pour revenir à un set partout. À la troisième manche, Iriela Rajaobelina a corrigé ses erreurs en réussissant un break d’entrée qu’elle a confirmé, lors de sa mise en jeu. Très forte en service et très précise dans la distribution de la balle gauche-droite au retour, Iriela a gagné la troisième manche avec confiance par 6/2. « Après la perte du deuxième set, j’ai essayé de jouer mon jeu en restant très concentrée et agressive jusqu’à la fin. Pour la demi-finale, je donnerai mon maximum », confie Iriela Rajaobelina. En demi-finale de ce jour, Iriela Rajaobelina affronte Ravaka Ramananto­anina dans la recherche d’un ticket pour la grande finale de ce vendredi.