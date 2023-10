SANTÉ – Les maladies du cœur présentent des signes particuliers

Les maladies du cœur sont très complexes. Du fait de leur nature même et aussi de leurs traitements qui posent des difficultés pour les personnes atteintes à Madagascar. La première difficulté dans le traitement réside dans la méconnaissance de son état de santé. Les consultations gratuites en cardiologie ont réussi à rassembler des centaines de personnes atteintes des maladies cardio­vasculaires. Jusqu’à près de cent trente patients ont été enregistrés (ndlr : article paru le 30 septembre dernier). La plupart de ces patients ne connaissent pas leur état de santé, mais les examens ont pu donner des précisions là-dessus. La connaissance des symptômes est très importante pour prévenir les complications et avoir le traitement adéquat le plus tôt possible. Les signes sont un peu particuliers chez les malades. Ils sont difficiles à cerner, mais seuls les patients pourraient le savoir en avance. « Il faut faire une grande différence entre les différentes émotions qui peuvent se passer habituellement et les maladies du cœur. L’hypertension peut être un symptôme de ces maladies. Il est à préciser que toute hypertension ne signifie pas exactement une atteinte cardiaque. Les patients pourraient aussi avoir des douleurs au niveau du cœur, mais le plus sûr c’est de faire des examens pour le confirmer », explique le Docteur Rova Andriantsalama. En cas de doute, ne jamais hésiter à consulter un médecin. Il y a différents types de maladies du cœur. « Ces maladies concernent en particulier les vaisseaux sanguins qui alimentent différentes parties du corps, la malformation du cœur ainsi que les accidents vasculaires cérébraux », selon l’Organisation mondiale de la santé. Certaines maladies cardiaques peuvent être guéries si d’autres ne peuvent pas l’être. « Le plus important pour les prévenir est d’augmenter les activités physiques et de bannir les mauvais cholestérols du corps. Il faut aussi éviter la prise d’alcool et les cigarettes », selon encore le médecin. Les maladies du cœur peuvent engendrer beaucoup de maladies incurables.