SAISON CYCLONIQUE – Les préparations aux aléas battent leur plein

A quelques mois d’un ou des éventuels cyclones et d’autres aléas qui peuvent toucher Madagascar, tous les acteurs dans la gestion des risques et catastrophes, renforcent leurs préparations. Ils ont présenté durant la célébration de la Journée internationale pour la réduction des risques et catastrophes, organisée conjointement par la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU) et le Bureau national de Gestion des risques et catastrophes (BNGRC), avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui s’est tenue à l’hôtel Le Pavé à Antaninarenina, le 3 et le 4 octobre, leurs activités. Ils ont parlé, entre autres, de la préparation basée sur le renforcement de capacités et de compétences des acteurs, et des différents comités au niveau national jusqu’au niveau local. La mise à jour et l’élaboration de plans de contingence. Des différents exercices pour avoir un certain niveau de préparation face à un choc, quel que soit le type d’aléa. La redynamisation des points focaux. Le renforcement de leurs capacités en ce qui concerne la coordination des activités. La coordination des activités de gestion de risques et catastrophes à Madagascar se fait au niveau national en deux niveaux: le niveau stratégique est géré par la CPGU, et le niveau opérationnel est géré par le BNGRC. On verra les résultats.