REGISTRE ÉLECTORAL – Les candidats boycottent l’appel de la CENI

La CENI offre l’occasion aux candidats à la présidentielle d’avoir entre leurs mains le registre électoral et la liste des bureaux de vote. Pourtant, ils n’ont pas répondu présent.

Aucun des treize candidats n’a répondu à l’appel de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) hier pour l’octroi d’un disque dur à chaque candidat contenant les données statistiques du registre électoral national et de la liste et l’emplacement des bureaux de vote. Les candidats Andry Rajoelina et Raderanirina Sendrison Daniela ont été représentés et ont pu avoir leur disque dur. Les partenaires techni­ques et financiers assistaient à la rencontre, dont la représentante du programme des Nations unies Natasha Van Rijn. L’objectif de cette dotation de disque dur pour chaque candidat est le souci de la transparence par rapport au processus électoral et une marche vers la digitalisation, selon Dama Andrianarisedo, président de la CENI. Il explique aussi que les onze candidats restants peuvent toujours venir à la CENI pour réclamer leur disque dur. Selon les dires du président de la CENI, les bulletins uniques sont attendus sous peu car les impressions sont presque achevées.

Bulletin unique

Les imprimés sensibles nécessaires pour l’élection présidentielle sont imprimés en Afrique du sud et ce sont les partenaires techniques et financiers qui ont pris en main le financement de l’opération, par le biais du Fonds commun, ou « basket fund ». Les préparatifs pour la tenue de la présidentielle du 9 novembre avancent, selon le premier responsable de la commission, comme la distribution des cartes électorales qui est presque achevée et les panneaux d’affichage qui seront bientôt prêts. Concernant le quatrième dialogue entre toutes les parties prenantes du processus électoral, Dama Andrianari­sedo déclare qu’aucune date n’est jusqu’à maintenant fixée pour son report. Néanmoins, une rencontre est prévue vendredi prochain avec les candidats si ces derniers daignent accepter l’invitation. Ce quatrième dialogue était prévu au mois de septembre mais la CENI a décidé de reporter la rencontre car les candidats ne sont pas assez motivés pour honorer les invitations envoyées.