PRODUITS MINIERS – Une synergie du processus d’exportation en vue

Support. Les institutions financières internationales continuent à épauler plusieurs processus de gestion des domaines stratégiques. Cette semaine, c’est au tour de la Direction générale des douanes de bénéficier d’une assistance technique de la part du Fonds monétaire international, avec l’arrivée d’experts qui sont censés renforcer les capacités des agents de l’État dans l’amélioration et la mise en place d’une certaine synergie dans le processus d’exportation minière. Un domaine sensible, car il est question des ressources naturelles de l’État, garantes de la stabilité financière. À en croire un communiqué de la Direction générale des douanes, ces experts du FMI auront pour mission de collaborer et de renforcer les capacités des institutions douanières, fiscales et minières malgaches en termes de services. « Cette mission est née de la volonté de la douane malgache d’améliorer ses services en matière d’exportation de produits miniers, notamment pour valoriser et protéger les richesses nationales », indique-t-on, sur le papier. Concrètement, plusieurs séances axées sur des aspects importants du processus sont au menu, jusqu’à demain. « Une grande partie de la mission portera sur la compréhension des procédures de mise en œuvre en matière d’exportation de produits miniers et de la compréhension du système d’évaluation de leurs valeurs », évoque la DGD dans son communiqué. Le programme a été chargé dès le début de semaine avec des sessions de travail effectuées auprès des services administratifs, comprises dans le processus d’exportation de produits miniers. À part la DGD, la Direction générale des impôts, suivi du ministère des Mines et des ressources stratégiques, les partenaires techniques impliqués dans les ressources minières de l’EITI (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives) ont pu, tour à tour, bénéficier de l’expertise des missionnaires du FMI. En septembre dernier, la Direction générale des douanes avait accueilli dans ses murs d’autres experts de l’institution de Bretton Woods, avec une délégation conduite par des experts en administration douanière, sous la bannière du Centre régional d’assistance du FMI pour l’Afrique Australe (AFRITAC Sud).