POULE DES AS – Première journée sans vainqueur

Les quatre clubs en lice à la Poule des As de la ligue des champions, division 2 nationale, ont été dos à dos, durant la première journée d’hier, au stade de Barika­dimy, à Toamasina. Pendant le match inaugural qui s’est déroulé sous la pluie, l’Inate FC de Vakinankaratra et KFCA de Diana se sont séparés sur le score de trois partout. C’était déjà le score à la fin de la première période. En deuxième heure, le club leader de son groupe à la deuxième phase, FC JM d’Androy a été, lui aussi, tenu en échec par le dauphin du groupe d’Antsirabe, à l’issue de la précédente phase, sur le score de 2 partout. Cette dernière phase du sommet national D2 abordera la deuxième journée, ce vendredi. FC Inate jouera à midi trente contre le FC JM, tandis que le KFCA sera opposé à l’équipe d’Ambatondrazaka, 3FB à 15 heures. La troisième journée bouclera en beauté ce Final Four, dimanche. À la prochaine saison, les deux équipes mieux classées à l’issue de cette phase finale, accéderont à l’Orange Pro League, championnat de Madagascar de clubs élites.