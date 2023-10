PLACE DU 13 MAI – Des députés comptent faire un rapport aux électeurs

« On ne vient pas pour demander une autorisation, on est là pour informer », dixit les députés TIM des six districts d’Antananarivo et quelques députés venant des régions, hier à la préfecture à Tsimba­zaza. Ces parlementaires de la Chambre basse comptent réunir la population samedi prochain pour faire une restitution de leurs travaux et pour écouter ses attentes en vertu l’article 207 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Une dizaine de députés débarquent à la préfecture vers 15 heures et ils ont été accueillis par Angelo Ravelo­narivo, préfet d’Antanana­rivo. Au moment des discus- sions, le préfet annonce qu’il fera tout pour que la réponse à la demande se fasse le plus rapidement possible et qu’il va se réunir avec les membres de l’organe mixte de conception (OMC) pour décider de la requête. Le préfet précise aussi aux parlementaires un éventuel refus de la tenue de cet événement si cela risque de troubler l’ordre public. Mais les députés sont tout de suite montés au créneau en disant que c’est parfaitement leur droit de réunir ceux qui les ont élus pour faire un rapport, surtout avec la session parlementaire qui commence le 17 de ce mois. Angelo Ravelonarivo réplique que la place du 13 mai n’est pas le seul lieu pour cette restitution et qu’il serait préférable de trouver dès maintenant d’autres alternatives. Cependant, le député Joasy Eléonore rétorque que c’est l’endroit idéal pour leur meeting vu que la place de la démocratie à Ambohija­tovo n’est plus disponible, qui est transformée en jardin. La décision de ces députés de faire cette restitution intervient après une réunion avec les membres du collectif des candidats à Ambohi­manam­bola. Ces mêmes candidats qui projettent de reprendre la manifestation ce jour.