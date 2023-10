MUSIQUE – Anisha Jo dévoile son nouveau single « Automne »

La star internationale d’origine malgache, Anisha Jo, vient de sortir son deuxième titre intitulé « Automne », annonçant ainsi la sortie de son premier album.

La talentueuse chanteuse Anisha Jo enchante une fois de plus ses fans avec la sortie de son deuxième single intitulé « Automne », un morceau qui capture les émotions profondes et la poésie de cette saison de transition. Ce nouveau single vient après son premier titre « Tu rayonnes » sorti en juin dernier. Dans « Automne », Anisha Jo chante avec une voix envoûtante ; « Je suis comme l’arbre de l’automne. Les feuilles mortes, je les perds. Je perds mes repères, je ne sais plus quoi faire. Mais viendra encore le printemps, je l’attends patiemment. Car oui, je sais, les fleurs refleuriront ». Ces paroles reflètent une profonde introspection et une vision optimiste de la vie, où chaque saison apporte son lot de changements et de renouveau. Le single « Automne » est sorti le 26 septembre, et il est déjà disponible sur toutes les plateformes. « Puisque l’automne est déjà là, j’ai décidé de créer cette chanson qui célèbre cette saison que j’affectionne particulièrement. Elle symbolise également les moments de transformation que j’ai traversés depuis l’automne 2022, lorsque j’ai commencé à travailler sur ce projet », partage Anisha Jo.

Veine organique

Anisha Jo, une artiste qui prend le temps de créer et d’exprimer ses émotions à travers sa musique, souligne l’importance de son rôle dans le processus de création. « J’aime bien prendre le temps, sachant que je participe pleinement au projet, de l’écriture à la composition. Quand on a fait les arrangements, j’étais là pour dire que j’avais besoin de ça ou de ça, sans piétiner le travail des professionnels avec qui je travaille car je leur fais confiance. Mais il y a aussi le respect de l’artiste qui est décisionnaire, car c’est moi qui vais défendre ces chansons, aujourd’hui et pendant longtemps. Je veux faire de mon mieux », souligne-t-elle. Les fans peuvent également s’attendre davantage à de surprises, car Anisha Jo prévoit de sortir son premier album en novembre. « L’album aura une veine organique, avec beaucoup de guitares, des influences folk, des balades pop-rock et des collaborations avec d’autres artistes, notamment Ycare. J’ai fait le choix d’écrire l’intégralité de mon premier album en français », dévoile-t-elle.