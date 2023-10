MÉTIER – Des enseignants racontent leur galère

La journée mondiale des enseignants est célébrée en ce 5 octobre. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de travail qui sont, la plupart du temps, fatigantes.

Éreintant. Andry, un enseignant d’un établissement scolaire public, termine sa journée avec une sensation de fatigue intense, hier après-midi. « Après six heures de cours, je perds ma voix, mon corps s’affaiblit. Je parle beaucoup pendant les cours, pour expliquer les leçons. Et c’est très fatigant de parler », témoigne-t-il. Il boit du thé bien sucré pour « retrouver de l’énergie », à la fin de sa journée, qui a démarré depuis 4 heures du matin. « Je dois me réveiller tôt car je vis à près de 6 kilomètres de mon lieu de travail. Je commence ma journée avec la relecture de ce que j’ai préparé pour mes élèves. Puis, je me prépare. Je fais à pied une grande partie du trajet. Cela m’éreinte encore plus », enchaine-t-il.

Maladie

Cela fait dix ans qu’il exerce ce métier. « Enseigner est un rêve d’enfance devenu une réalité », note-t-il. Mais entre ce rêve et la réalité, il y a une grande différence. Il ne s’imaginait pas que les enseignants gagnent un salaire misérable, que le travail est éreintant, avec un effectif de plus de cinquante élèves par classe. Au début, il gagnait 40.000 ariary par mois. Depuis qu’il est recruté agent de l’État, il y a 6 ans, il gagne beaucoup plus. Il touche dans les 700.000 ariary par mois. Mais c’est insuffisant pour couvrir les besoins de sa petite famille et les dépenses qu’il doit faire pour ses recherches personnelles. « Si je gagnais plus, j’aurais eu de quoi payer de la nourriture, pour récupérer mon énergie, et faire plus de travaux de recherche », souhaite-t-il. En outre, il est malade, et les fatigues cumulées ne font qu’aggraver son état de santé. Plusieurs enseignants souffrent d’une maladie qui peut être causée ou aggravée par ce métier. Julienne, une enseignante d’une École primaire publique, a été contrainte de partir à la retraite, à 55 ans, à cause d’une maladie neurologique qui s’est développée rapidement chez elle. Myriam, une autre enseignante, est morte suite à une maladie respiratoire, en 2018. Ses proches supposent que la poudre de craie a été pour quelques choses. Des études auraient démontré les dangers liés à ce produit. « Ce métier n’est pas du tout facile. Il est très épuisant », lance Célin Rakotomalala, fondateur de la direction nationale des Institutions Laïques. Certains meurent avant 60 ans. D’autres partent en retraite anticipée. « Seuls les robustes restent jusqu’à 60 ans », indique-t-il. La plupart des enseignants ne se sentent pas valoriser; et pourtant, ils sont ceux qui façonnent l’avenir.

Airtel Africa appuie l’éducation

Airtel Africa aide les élèves et leurs enseignants dans les pays où il est présent, comme Madagascar, dans le cadre de sa collaboration de 57 millions de dollars avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Il fournit des appareils, connecte les écoles à Internet et détaxe des centaines de plateformes d’apprentissage en ligne. Il forme les enseignants à l’utilisation de ces ressources éducatives modernes pour enseigner les futurs dirigeants de l’Afrique. « Je me joins aux appels lancés aux gouvernements pour qu’ils investissent davantage dans l’éducation en général, et dans la formation des enseignants en particulier. L’allocation budgétaire annuelle à l’éducation devrait viser à atteindre les 20 % recommandés par les Nations unies », déclare le Dr Segun Ogunsanya, directeur général du groupe Airtel Africa, qui appuie l’éducation à Madagascar, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des enseignants. Il rend hommage aux enseignants, à cette occasion.