FOOTBALL – MATCHS AMICAUX – Du sang neuf parmi les onze expatriés

La liste des Barea sélectionnés pour les deux matchs amicaux au Maroc a été dévoilée hier. L’équipe est constituée moitié d’expatriés et moitié de locaux.

Le sélectionneur par intérim des Barea A, Romuald Félix Rakotondrabe a publié hier, une liste de vingt-deux joueurs en vue de quelques jours de stage au Maroc. Madagascar jouera deux matchs amicaux de préparation aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre la Mauritanie, le 13 octobre, et le Bénin, le 17 à Casablanca. Les sélectionnés comprennent onze expatriés et onze locaux. Deux nouvelles recrues viennent intégrer la sélection A. Le tout nouveau est le co-équipier de Marco Ilaima­haritra, le milieu du club belge Sporting Charleroi, Adrien Trébel, âgé de 23 ans. La précédente saison, il a évolué sous le maillot de l’Anderlecht (2022-2023) après une saison avec Lausanne (2021-2022). Auparavant, il a déjà passé six saisons, au sein de l’Anderlecht (2016-2021), après une année au Standard (2015-2016) et une autre à Nantes (2013-2014). Il a également vêtu le maillot de l’équipe de France U20 en 2010-2011. Après deux saisons dans la sélection U23 et, récemment, dans l’équipe nationale aux Jeux des Iles, l’attaquant du Saint-Michel United des Seychelles, El Hadary Ylan Clovis Raheri­niaina, a été finalement appelé pour étoffer l’équipe A.

Déplacement

Le latéral droit du club belge Seraing, Romain Métanire, a, lui aussi, répondu présent à l’appel du sélectionneur. Par contre, trois joueurs qui évoluent à La Réunion, ne seront pas disponibles, à savoir Ando Nampoina Manoelantsoa et Alexandre Fabien Boyer, tous les deux de JS St Pierroise, et Théodin Roger Ramanjary de Sainte Suzanne. «Ils sont en plein championnat. D’ailleurs, nous avons déjà eu du mal à les avoir lors des Jeux des Iles», souligne le coach Rôrô. Outre Tendry Mataniah Randrianarijaona, blessé lors du match contre l’Angola, Rajo Razafindraibearimihanta ne fera pas, lui non plus, le déplacement au Maroc. “Son passeport est encore retenu à l’ambassade car il attend son visa pour aller jouer à La Réunion”, explique le sélectionneur. Quatre autres nouveaux joueurs ont dit non à la sollicitation du coordonnateur et du sélectionneur, en l’occurrence Andy Palemard, central du Clermont Foot 63, membre de l’équipe de France U17-U18, espoir de 2017-2019, le défenseur central du Stade Rennais, Warmed Omari, Lilian Raolison de l’Angers SCO, qui est d’origine martiniquaise et malgache, ainsi qu’un autre joueur qui évolue au MLS aux États-Unis. La délégation de Madagascar quittera le pays en une vague, le 9 ou le 10 octobre. Pareil pour les expatriés qui rejoindront Casablanca à partir du 9 octobre, car leur club respectif ne les libèrera pas avant le début de la trêve internationale.