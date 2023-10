FESTIVAL DU CINÉMA GASY – Les cinéastes projettent leurs œuvres à travers l’île

La première édition du Festival du Cinéma Gasy, organisée par les Alliances françaises de Madagascar, a débuté hier avec l’objectif ambitieux de mettre en lumière les talents des cinéastes malgaches, en projetant une variété de films à travers le pays. Pendant tout le mois d’octobre, les Alliances d’Ambatondrazaka, Ambositra, Antsirabe, Antsiranana, Mahajanga, Morondava, Nosy Be, Toamasina et Toliara accueilleront des projections de films malgaches. « L’Alliance d’Antananarivo ne participera pas à cette première édition en raison d’engagements antérieurs, mais nous participerons aux prochaines éditions du Festival Cinéma Gasy », souligne Hadrianna Rajerinera, responsable de communication de l’Alliance française d’Antananarivo. Cette initiative constitue une magnifique opportunité pour le public malgache de découvrir une riche sélection de films, comprenant des courts métrages, des moyens métrages, des longs métrages, ainsi que des films d’animation comme « île était une fois » de Nantenaina Lova, « Mahaleo » de Raymond Rajaonarivelo, « Game over » de Franco Clerc et bien d’autres. Les projections mettront en lumière les joyaux cinématographiques du pays, tout en mettant en avant le talent des réalisateurs et des acteurs malgaches. De plus, les projections seront accessibles gratuitement dans chaque Alliance et seront souvent suivies de séances d’échanges avec les réalisateurs et les acteurs, que ce soit en présentiel ou via des visioconférences.