ÉLECTRICITÉ – Le délestage revient en force

La ville de Foulpointe a été privée d’électricité, hier, entre midi et 18 heures, puis la nuit, à partir de 23 heures. Ce jour, le courant pourrait encore être coupé dans cette ville touristique, aux mêmes heures. Il s’agit d’un délestage économique. « L’approvisionnement en carburant connaît un retard. Le stock n’est pas encore épuisé, mais pour éviter la coupure totale de l’électricité, les responsables de la Jirama ont décidé de procéder au délestage », lance un responsable de la commune de Foulpointe. Selon lui, le carburant devrait arriver ce jour ou demain. À Fénérive-Est, le courant fonctionnera entre 8 heures et 11 heures 30, puis à partir de 14 heures 30, ce jour. Dans le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA), il y a également un délestage. Plusieurs quartiers sont touchés par des coupures de courant. L’électricité est coupée une ou deux heures, dans la journée, et plusieurs heures, la nuit. Notre collègue a demandé à la Jirama, les origines de ces coupures. S’agit-il de délestage économique ou de délestage technique ? La Jirama n’a pas donné de réponse.