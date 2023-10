COSAFA WOMEN’S CUP – Madagascar s’incline devant Eswatini

Faux départ. La sélection féminine de la Grande ile s’est pliée d’entrée, 1 contre 2, devant la formation eswatinienne, durant son premier match, hier au stade Lucas Moripe, en Afrique du Sud. Ce match compte pour la première journée de la Coupe du Cosafa. Madagascar a nettement dominé dès l’entame de la rencontre. Les Barea ont eu plusieurs occasions nettes mais ratées, dont un tir repoussé par le poteau. Les Barea ont ouvert la marque grâce au but signé Nivonirina Hanitrinaina, le milieu de Sab-Nam, à la 28e minute. Le mince avantage malgache n’a pas duré. L’Eswatini remonte la pente et égalise au retour des vestiaires. Le but de l’égalisation a été marqué par Ngcaphalala (46e). Le but de la victoire eswatinienne a été inscrit par Magagula (81e). Dans le groupe de Madagascar, le Malawi a corrigé l’Afrique du Sud, hier, sur le score de 4 buts à 3 et occupe la première place provisoire du groupe. Les Malawites ont déjà mené 2 à 1 à la pause. Madagascar aura encore deux matchs dans le groupe A. Les protégées de coach Béatrice Théodore joueront contre les Bafana Bafana sud-africaines, le samedi 7 octobre, au Dob Sonville stadium, à 13 heures, heure malgache. Elles affronteront, par la suite à la troisième et dernière journée, de phase de groupe, la formation du Malawi, le mardi 10 octobre à 16 heures, heure malgache.