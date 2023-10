BASKETBALL- ROAD TO BAL – Le COSPN en ballotage favorable pour l’élite 16

Il ne reste plus que trois clubs de l’océan Indien pour participer au « Road to BAL », qui se déroulera au Palais des sports Mahamasina, les 6, 7 et 8 octobre. Héritant de la poule E en Afrique, le Club omnisport de la police nationale (Cospn), représentant de Madagascar, part largement favori en évoluant à domicile. Par rapport au niveau technique des pays ayant participé à la dernière édition des JIOI, les joueurs issus des Comores et des Seychelles, sauf effet de surprise, ne constituent pas un grand danger pour empêcher les protégés de Julien Chaignot, head coach de Cospn, d’acquérir le seul ticket pour l’Élite 16 qui se jouera en Afrique du Sud, à partir du 14 novembre. Le Cospn, super favori à la maison, champion de Madagascar à plusieurs reprises, a déjà mûri en expérience l’an passé. Évoluant alors en « Élite 16 », en Afrique du Sud, il n’a pas lésiné sur les moyens humains. Un géant, Bishop Michael Coulter avec sa taille de 2m05, est venu spécialement des États-Unis d’Amérique, pour soutenir le club des policiers. Le Beau Vallon Heat Basketball Club des Seychelles, pour sa part, est le cham- pion en titre de son pays à trois reprises (2016, 2018, 2023). En 2019, l’équipe a déjà participé au Road to BAL à Madagascar, mais il a connu que trois défaites pour une seule victoire. Sous la houlette de Timmy Adam, ce club a toutes les chances de surprendre ses adversaires sur la route du prochain tour. Tirant la leçon de l’année 2019, le club s’est renforcé en recrutant notamment le Nigérian James Oliseh, pour assurer l’arrière-garde.