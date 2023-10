ATSIMO-ANDREFANA – Les travailleurs du tourisme reviennent sur le banc

Le programme Miatrika du ministère du Tourisme vient renforcer les capacités des guides touristiques et des travailleurs du Tourisme. Le secteur en a grandement besoin dans la région Atsimo-Andrefana.

Pour un nouveau souffle. Les quelque cinq cents établissements hôteliers, restaurants, transporteurs, associations de guides touristiques et entités travaillant de près dans le secteur du tourisme, dans la région Atsimo-Andrefana, sont invités à envoyer leurs salariés en formation. Des besoins en formation se sont fait ressentir car il n’y a qu’une seule école de formation en Tourisme à Toliara. Pourtant, vu les potentialités touristiques de la région, le nombre croissant de jeunes diplômés, les opérateurs et professionnels font souvent face à un manque d’agents et de travailleurs qualifiés. « Depuis l’accueil, jusqu’à la communication avec les touristes, les travailleurs rencontrent des difficultés. Sans parler de l’organisation des voyages et les méthodes à adopter pour satisfaire la clientèle », reconnaît un gérant d’un grand hôtel à Toliara. Les hôtels, restaurants, associations de guides touristiques et chauffeurs-guides, agences de location de voitures, transporteurs sont ainsi contraints d’« importer » des autres régions telles que la Haute-Matsiatra qui possède des écoles de renom comme La Rizière, et Analamanga, avec l’Institut national de formation en tourisme et hôtellerie à Antananarivo. Un hôtel reconnu à Toliara, par exemple, fait venir des jeunes exclus, en réinsertion sociale, de la région Haute-Matsiatra et les forme sur le tas pour assurer la grande partie du front-office de l’enseigne. Il est très preneur des offres de formation afin de parfaire les compétences de ses salariés.

Intérêt

Le programme Miatrika, programme de renforcement de capacités destiné aux travailleurs du Tourisme, hôtellerie, restauration et aux guides touristiques, a été présenté hier à l’hôtel Etoile de mer de Toliara. « Il a été initialement créé dans le cadre de la relance post-Covid avec le projet Pôle intégré de croissance, mais avec la nouvelle version. Miatrika vise à améliorer la compétitivité des entreprises et la qualité des services dans le secteur du Tourisme », a souligné le directeur régional du Tourisme d’Atsimo-Andrefana, Abdou Bine Morchid. Trois mille travailleurs du secteur et cent-vingt guides touristiques de la région Atsimo-Andrefana sont ciblés par le programme. « Des modules de formation en techniques d’accueil, en élaboration de produits et services, services étage, bar et restauration, cuisine, pâtisserie seront dispensés au personnel. Les connaissances en langues étrangères seront également renforcées », a expliqué Real Brillant Andrianirina, directeur du Centre d’affaires de la région Sud-ouest (Carso), lequel assurera les formations. Le programme Miatrika est soutenu par le projet Pôle intégré de croissance (PIC) et vise également la formalisation de la profession et des métiers. La cérémonie d’hier fut un signal fort envoyé aux opérateurs touristiques « en activité informelle » qui pullulent dans la région, notamment depuis la crise sanitaire de 2019.