ANTSIRANANA – Renforcer les connaissances du public sur la biodiversité

Après son lancement officiel à Antananarivo, l’exposition itinérante intitulée « Biodiversité » est dans la capitale du Nord, depuis le 26 septembre. Ouverte au grand public, l’évènement s’inscrit dans le cadre de « Varuna Science de la durabilité », financé par l’Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France. Le vernissage de l’exposition a eu lieu dans la soirée de vendredi, en présence des autorités locales et de jeunes étudiants. Jusqu’au 6 octobre, la grande salle de l’Alliance française d’Antsiranana a abrité vingt-trois panneaux qui résument les résultats des recherches sur la biodiversité. Chaque panneau représente un écosystème et décline une idée forte. La première partie, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle, représente des écosystèmes français (en métropole et outre-mer). Ces quatorze panneaux illustrent la définition de la biodiversité aux différentes échelles du vivant, son origine, les menaces naturelles et d’origine humaine qui la dégradent, ainsi que les actions à réaliser pour la préserver. La seconde partie comprend neuf panneaux qui illustrent la diversité des écosystèmes à Madagascar. Ils mettent en évidence l’importance de prendre en considération le rôle de l’humain dans les problématiques liées à la biodiversité, soulignées par l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Celui-ci travaille en partenariat avec le Centre national de recherche sur l’environnement et la Faculté Économie, gestion et sociologie de l’Université d’Antananarivo.

Chute libre

Cette partie porte sur les thématiques de la spécificité de la biodiversité malgache que ce soit par son endémicité et les menaces qui pèsent sur elle, son importance pour l’humain, les paysans et le savoir local qui y sont associés, ainsi que les actions pour la préserver à l’échelle individuelle et de la politique. Les résultats attendus sont le transfert de connaissances à un large public, jeunes, journalistes, chercheurs, administrateurs, acteurs du monde rural, de la conservation et du développement, ainsi que la mise en œuvre d’actions communes qui permettent d’aller vers un véritable changement dans la gouvernance de la biodiversité. L’occasion a permis au représentant de l’IRD à Madagascar, Thierry Portafaix, d’apporter plus d’explications sur le projet et sa particularité. Il a expliqué que cette exposition circulera à travers le réseau des Alliances françaises dans dix villes de Madagascar, mais aussi en milieu rural. « La particularité de cette exposition est qu’elle est associée à un protocole de recherche scientifique. Nous cherchons à identifier l’effet de cette exposition sur les personnes qui la visitent, si elle est un outil adapté au contexte local, ou si ce dispositif permet de mieux comprendre la biodiversité et de sensibiliser les visiteurs surl’importance de sa préservation », a-t-il indiqué. De fait, aujourd’hui, le constat est sans appel, l’état de la biodiversité est en chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent, à un rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en train de provoquer des effets graves sur les moyens de subsistance, l’économie et la qualité de vie des populations humaines. On parle même d’extinction de masse.