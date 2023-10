AMBOHIMANAMBOLA – Entretien entre le collectif des candidats et les forces vives

La manifestation du collectif des candidats est suspendue pour la journée d’hier. Ils ont profité de l’occasion pour se réunir avec plusieurs partis politiques et quelques députés au « Le Hintsy » Ambohimanambola.

Avec l’arrêt momentané de la manifestation dirigée par le collectif des onze candidats hier, ils ont profité de ce moment de répit pour se concerter avec plusieurs partis politiques et diverses forces vives lors d’une réunion à huis clos au « Le Hintsy » Ambohimanambola dans la matinée. Dans l’après-midi, ils se sont réunis avec les députés qui se sont ralliés à leur cause. Cette réunion s’est également déroulée à l’abri des caméras des journalistes. Néanmoins, les candidats ont tenu une réunion qui était axée sur le fait de s’accorder sur les idées reçues auprès des forces vives et sur la coordination d’un plan d’action pour mettre en œuvre leur stratégie liée à la manifestation qui doit impérativement se poursuivre. Il n’a pas voulu donner plus d’information pour préserver l’effet de surprise.

Campagne électorale

Marc Ravalomanana, président du TIM et candidat à l’élection présidentielle quitte prématurément la concertation pour cause personnelle, mais il se dit être de tout cœur avec ses compagnons du collectif. Pour lui, le régime actuel fait trop d’abus et utilise les Forces de l’ordre pour menacer la population. «Il est peut-être maintenant temps de faire un appel aux Nations unies pour avoir l’aide des casques bleus car les Forces de défense et de sécurité ont pris parti pour une minorité». À quelques jours du début de la campagne électorale, le climat politique devient de plus en plus pesant et quelques-uns des treize candidats se focalisent sur la manifestation plutôt que de prioriser la préparation des propagandes. Auguste Paraina, candidat issu du parti « Tsara tahafina » déclare qu’il n’a pas l’intention d’entamer la campagne électorale et il n’est pas le seul car la situation n’est pas du tout propice à la propagande. « Qu’il [Andry Rajoelina] fasse tout seul la campagne électorale, nous, on s’abstient car il y a encore trop de choses à rectifier pour le bien-fondé du processus électoral, » fustige-t-il. De son côté, Marc Ravalomanana botte en touche au moment de répondre à la question sur la campagne électorale en disant que ce n’est pas encore le temps de parler de cela et qu’il faut d’abord régler les problèmes urgents concernant l’élection. La manifestation est prévue reprendre aujourd’hui mais le collectif des candidats n’a pas donné des détails sur leur stratégie pour essayer d’accéder à la place du 13 mai. Le préfet de la ville d’Anta­na­narivo, Angelo Ravelonarivo a déclaré hier en fin d’après-midi qu’un arrêté préfectoral sera prochainement publié pour donner toutes les indications concernant les lieux disponibles pour faire les propagandes, pour les candidats, dans la capitale. Selon lui, cet arrêté préfectoral sera publié dans moins de 48 heures pour aider les candidats à la présidentielle.