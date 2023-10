AIRES PROTÉGÉES – Vers l’implication des communautés de base

L’organisation de la deuxième édition de la « Journée régionale » dédiée aux communautés de base ou « Vondron’olo ifotony » (JRVOI) a de nouveau rassemblé les partenaires financiers, les autorités et les groupes des villageois impliqués dans la gestion des ressources naturelles dans les dix-neuf aires protégées. Après le succès d’Ambanja, lors de la première édition, le comité d’organisation, sous l’impulsion de la région Diana, a mis le choix sur Ambilobe pour abriter, pendant deux jours, les 28 et 29 septembre, la célébration des activités marquant cet évènement. Cette deuxième édition a regroupé un millier de communautés, autour du thème « Zahay vondron’olona ifotony fototra amin’ny fikobabiagna ny hariagna voajanahary » (nous, communautés de base, nous sommes la base de la conservation des richesses naturelles). Cette fois, tout a débuté par la visite d’échanges d’un site (circuit touristique) géré par le VOI Ankameva d’Ankazomborona, dans la commune rurale de Beramanja, suivi d’un atelier sur le fonctionnement du « Réseau VOI Diana » et, en parallèle, la formation des VOI en communication pour le développement (C4D). De nombreux VOI ont visité le « circuit touristique » avec les parties prenantes et les chefs de communautés.

Un grand carnaval qui a sillonné les artères de la ville de Mahavavy, a marqué le début de la deuxième journée, alterné par les discours officiels et la visite des stands installés devant la Résidence du district. Cette deuxième édition de JRVOI a été marquée par des dons offerts à quelques VOI par des partenaires de la région Diana. En particulier, le projet Kobaby qui a offert 7 millions d’ariary à chacun des quatre VOI et 4 millions d’ariary à chacun des cinq autres. « La région Diana s’est donné comme priorité d’établir la valeur des VOI car ils constituent la base de l’exploitation des ressources naturelles », a indiqué le gouverneur Taciano Rakotomanga qui est également président du comité d’organisation de la JRVOI. Il a alors expliqué que la région a pris un arrêté régional dédiant la date du 29 septembre aux communautés de base. Au-delà de l’aspect festif, il a invité les populations à épouser l’esprit qui est derrière cette journée et à s’approprier son organisation. Pour lui, cette journée des communautés est une belle initiative à encourager, car elle magnifie l’inter culturalité entre les différents groupes sociaux vivant dans la région. C’est pourquoi, il a émis le souhait que l’organisation de cet événement se pérennise.