Théâtre radiophonique – Lala Julienne Razoveloarinoro, dite Zoly, quitte l’antenne

Une voix iconique, qui a longtemps su surprendre et émouvoir tous les auditeurs de la Radio nasionaly malagasy (RNM) durant des décennies. Celle de Lala Julienn e Razoveloarinoro plus connue comme étant l’incontournable Zoly, s’est tue. Une véritable artiste dans son domaine, elle fut l’un des piliers du théâtre radiophonique malgache. Par son talent, elle subjuguait à chaque fois les passionnés du genre à travers les récits qu’elle relatait et interprètait.

D’une personnalité bien trempée, ses personnages étaient tout à son image, le tout sublimé par une voix ferme et un brin sévère également. Que ce soit sur un ton ironique ou sarcastique, interprétant les antagonistes parfaites pour celles qui la confrontaient, mais encore en étant protectrice et bienveillante pour celui dont elle se souciait, les rôles qu’elle nous proposait reflétaient l’ étendue de son talent. Zoly fut l’une de ceux qui ont fait vivre ses heures de gloire au théâtre radiophonique malgache. Du haut de ses 87 ans, Zoly tire ainsi sa révérence après une riche carrière au sein de la RNM. Actrice de théâtre radiophonique et réalisatrice d’émissions radios également, elle laisse ainsi un grand vide au sein de cette institution.