Malaimbandy – Un mort et onze blessés dans une sortie de route

Un accident impliquant un taxi-brousse a coûté la vie à un passager, samedi matin sur la route nationale (RN35), à six kilomètres de Malaimbandy. Le minibus, une Mercedes Sprinter, venait d’Antananarivo vers Morondava. La rotule de direction s’est brisée quand il a négocié un virage. Il a quitté la route et est parti en tonneaux. Il s’est finalement retrouvé sur le flanc. Les dégâts matériels sont importants. Les vitres ont volé en éclats. Les bagages ont été projetés avec la porte.

Parmi les personnes à bord, douze ont été blessées dont le conducteur. Certaines d’entre elles ont été évacuées vers Miandrivazo et d’autres transportées à Morondava. Malheureusement, un a succombé à ses blessures en cours de route, près d’Ankilizato. Avisée du drame, la gendarmerie a rejoint les lieux pour dresser le constat et ouvrir une enquête. Les coopératives de transport, les propriétaires de taxis-brousse et les chauffeurs devraient toujours êtres vigilants dans l’entretien des véhicules pour réduire les risques d’accident comme celui-ci