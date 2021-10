Basketball – COSFA domine COSPN

La deuxième phase des Championnats de Madagascar de basketball N1A, dames et hommes, disputée au Palais des Sports de Mahamasina, a sorti son premier lot de surprise hier. Les joueurs du Club omnisport des Forces armées (Cosfa) ont dominé les joueurs du Club omnisports de la Police nationale (Cospn) sur le score de 55 à 52.

Du début jusqu’à la fin de la rencontre, les militaires ont pris en étau les joueurs de la Police nationale. Dès l’entame du match,les joueurs du Cosfa ont annoncé la couleur. La rapidité et la vivacité de leur meneur de jeu, JH qui porte le numéro 8, ont mis à mal la défense du Cospn. À la fin du premier quart temps, la bande à Misou, Pao et Fabien a déjà mené au score (13-9).

Au deuxième quart-temps, Arnol et consorts ont essayé de rattraper leur retard et s’ils n’avaient pas confondu vitesse et précipitation, ils auraient pu mener au score. À la fin du deuxième quart temps, le score est de 26 à 24.

Le troisième quart temps est la copie parfaite du premier. Les joueurs de la Police nationale ont péché dans la finition, et les écarts s’étant agrandis, le score s’est terminé à 43-35. Au début du quatrième quart temps, les militaires ont cru que le match était déjà dans la poche et ont commencé à se relâcher. Ils ont laissé au repos le meneur JH.

Les joueurs de Cospn ont saisi l’occasion pour faire monter d’un cran le niveau de leur jeu, les écarts commencent à se rétrécir. Et c’est là que l’importance des supporteurs est capitale.

Les militaires ont été soutenus du début jusqu’à la fin de la compétition par leurs supporteurs venus en masse. À la fin du quatrième quart temps, le score final a été de 55 à 52 en faveur du Cosfa.

Quant à la rencontre entre GNBC d’Analamanga et AJRT d’Androy, les joueurs de la gendarmerie nationale ont complètement dépassé les joueurs de l’Androy sur le score de 64 à 25. Les gendarmes ont démontré qu’ils figurent parmi les favoris pour le titre national. Par ailleurs, les joueurs de l’Ascut d’Atsinanana ont su éviter les pièges tendus par Tamifa et ont vaincu ces derniers sur le score de 66 à 53.

Dans la catégorie féminine, les basketteuses de Mb2all ont écrasé sur le score de 78 à 20 les joueuses de Fandrefiala. Un match à sens unique dans lequel les joueuses de Fandrefiala ont été battues à tous les niveaux du jeu.

Concernant le match entre ASSM d’Analamanga et SBBC de Boeny, les Majungaises se sont imposées sur le score de 61 à 52. Leurs adversaires ont essayé d’imposer leur rythme, mais seulement au premier quart temps car les joueuses de Sbbc ont été supérieures physiquement et techniquement.

Enfin, pour ce qui est du dernier match, le duel fratricide entre Jea et Serasera du Vakinankaratra a tourné à l’avantage des filles de Jea. Elles se sont imposées sur le score de 67 à 62.