Atsimo Andrefana – Présence massive des membres du gouvernement

Opération de charme et présence politique. Le ministre des Transports et de la météorologie,Roberto Tinoka Raharoarilala a ouvert le bal avec sa présence remarquée a la célébration de la journée mondiale des Gens de mer la semaine dernière. Des gilets de sauvetage ont été distribués dans l’objectif de réduire au moins les risques d’accident maritime notamment entre Anakao , Salary Sud et Toliara. Le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante l’a rejoint pour une rencontre spécialement « orange » avec la population du fokontany Kihembe. Divers matériels pour l’éducation ou pour l’éclairage y ont été offerts. Hier, le Premier ministre Christian Ntsay s’amène avec le ministre de l’Eau et le secrétaire d’État a la gendarmerie.

Au gymnase couvert, tous les membres du gouvernement avec leur chef étaient présents à la célébration de la journée mondiale pour les personnes âgées. « Des locaux spéciaux pour les personnes âgées seront installés dans les vingt-deux régions. Ceci, afin de valoriser ces personnes et ou des prises en charge pourraient se faire à leur endroit » a déclaré Princia Soafilira, ministre de la Population et de la promotion féminine. Cette dernière a reçu un accueil particulier depuis l’aéroport étant originaire de la région Atsimo Andrefana.

Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Andry Ramaroson, a préféré faire un tour a Mahaboboka Sakaraha. Il a entre autres fait savoir que le processus d’exploitation du gaz naturel dans cette localité sera accéléré. Il est ensuite parti à Ampanihy et Ejeda. Cette dernière commune souffre de la cherté du prix de l’électricité exploitée par un opérateur privé.

Ce jour, le Premier ministre et le secrétaire d’État à la gendarmerie se rendront à Ankilimalinike pour constater de visu des problèmes d’insécurité.