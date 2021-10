Anosizato – Un septuagénaire se tue au guidon d’une moto

Mort brutale d’un homme de soixante-quinze ans à Anosizato. Tombé d’une moto, il n’a pas survécu. Le drame est survenu vendredi en début de matinée. Alors qu’il était au guidon de sa moto, un piéton aurait traversé brusquement. En l’esquivant, le septuagénaire a perdu l’équilibre. N’ayant pas pu redresser son deux roues, il est tombé sur l’asphalte.

Des témoins de l’accident affirment qu’il a agonisé après sa chute. Il a été très rapidement conduit à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) mais les médecins urgentistes n’ont pas pu faire grand chose. Le corps a été de ce fait laissé à la morgue. Pour sa part, le piéton qui peut être lui doit la vie a pris la fuite et demeure jusqu’à maintenant introuvable. Celui-ci a eu plus de peur que de mal. Une imprudence de sa part serait en partie la cause de cet accident meurtrier. Des dégâts matériels sont relevés sur la moto mais ils semblent peu importants. De visu, un violent choc à la tête s’est avéré fatal pour le septuagénaire. Sitôt alertée de l’accident, la famille de ce dernier s’est rendue à la morgue pour récupérer la dépouille et préparer les funérailles.