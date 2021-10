23ème région – Mananjary en habits de lumière

La ville de Mananjary se met sur son 31. Les notables de la région mettent les petits plats dans les grands en vue de l’installation officielle de la 23ème région, qui est la région Vatovavy.

La cérémonie y afférente se tiendra jeudi, en présence de Andry Rajoelina, président de la République. Ce dernier présente, justement, la création de la région Vatovavy comme la concrétisation d’un de ses engagements de campagne. Un Velirano qu’il a fait aux notables de cette circonscription, lors de son passage, en 2018. Pour l’occasion donc, la ville de Mananjary, capitale de cette nouvelle région, met en avant ses plus beaux atours.

Les responsables étatiques et politiques ayant des affiliations avec la région Vatovavy s’affairent aux préparatifs, depuis le week-end. Nicolas Rabemananjara, vice-président du Sénat, qui est un de ceux qui ont bataillé pour l’avènement de la 23ème région, par exemple, multiplie les apparitions médiatiques dans ce sens. Selon un de ses collaborateurs, le parlementaire veut faire de la région Vatovavy «une région pilote, bien qu’elle soit la benjamine des vingt-trois circonscriptions».

Lampes cobras et lampadaires

La cérémonie de jeudi, de prime abord, apporte quelques bienfaits à la ville de Mananjary. Les éclairages publics, par exemple, font leur réapparition. Environ soixante-dix lampes cobras et lampadaires sont répartis un peu partout dans le chef-lieu de la 23èmerégion. Une série d’inauguration et de visite de projets en cours par le Chef de l’État, sera également, au programme de la journée d’installation de la 23ème région.

Jeudi, il y aura, entre autres, l’inauguration du bureau régional des mines dans la ville de Mananjary, ou encore, la visite du chantier du stade aux normes, qui serait terminé à 70%. L’un des points d’orgue de cette journée de mise en place officielle de la 23ème région sera, sauf changement, la présentation officielle de son gouverneur. Celui qui sera le premier boss de la région Vatovavy devrait être nommé durant le conseil des ministre de demain.

Les polémiques et divergences en interne de la famille politique du président de la République, autour de la mise en place des modalités géographiques et administratives de la scission en deux de l’ancienne région Vatovavy Fitovinany, semblent ne plus être qu’un lointain souvenir. Le débat s’est tû, en effet, lorsque la loi portant création de la 23ème région a été adoptée par le Parlement et que l’acte de promulgation a été signé publiquement par le locataire d’Iavoloha.

Selon les informations, du reste, après avoir sillonné l’extrême Sud, jeudi jusqu’à samedi, Andry Rajoelina sera à nouveau très actif sur le terrain, cette semaine. Après son escapade à Mananjary, le président de la République enchaînera par une visite à Fianarantsoa et bouclera la boucle par un passage à Ambalavao.