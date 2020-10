Feux de brousse – La ministre Baomiavotse Raharinirina appelle à l’aide

« Aidez-nous »! Baomia­votse Vahinala Raharinirina, ministre de l’Environnement et du développement durable le répète deux fois dans une publication sur la lutte contre les feux, sur son compte Facebook. Elle fait appel à tous pour aider son ministère à combattre les feux. « Souvent, nos agents forestiers luttent seuls contre les feux. Nous avons besoin de la communauté, des comités de lutte contre les feux, de l’Organe mixte de conception (OMC) et de tous les citoyens pour nous prêter main forte », indique-t-elle. C’était après l’incendie de forêt dans la station forestière d’Ambatofotsy, dans la nuit du mardi.

Ce n’est pas la première fois que la ministre évoque ce manque de ressources. Un agent forestier s’occuperait de plus de deux-cent-mille hectares de superficie. Et le travail de ces agents est difficile. Ils combattent les feux, luttent contre l’exploitation des forêts. Au mois de septembre, Baomiavotse Vahinala Raharinirina indique la disparition de treize agents forestiers, en huit mois.

La lutte contre les feux ne fait que commencer pour le ministère de l’Environne­ment et du développement durable, en cette période de transition vers l’été. Le mois de septembre jusqu’au mois de décembre est très lourd, dans la propagation des feux, selon la ministre. D’ailleurs, la direction générale de la Météorologie fait appel à la vigilance. Les conditions météorologiques sont propices au développement des feux et facilitent leurs propaga­tions spatiales, en cette période. Le ministère de l’Environne­ment et du développement durable a déjà rapporté la hausse des points de feu constatés par des images satellites, en cette année 2020.