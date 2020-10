Covid-19 – Le coronavirus fait de la résistance

L’état d’urgence sanitaire est de nouveau renouvelé à Madagascar. Le nombre des nouveaux contaminés ne cesse d’augmenter, car les gestes barrières sont négligés.

La pandémie de coronavirus ne s’estompe pas. Après une semaine marquée par la multiplication rapide du nombre de guérisons, l’augmentation de l’effectif des nouveaux contaminés se maintient ces dernières quarante huit heures. Trois cents tests d’identification du coronavirus ont permis de détecter vingt-neuf nouveaux cas positifs, dimanche. « Le taux de positivité s’élève à 7,65% », précise la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus. Et d’ajouter: « Le coronavirus reste présent dans quelques régions. »

Samedi, trente-six nouveaux contaminés ont été enregistrés. « 7,5 % des personnes testées sont déclarées positives à la covid-19, à la suite de quatre cent quatre-vingt tests ont permis de découvrir ces nouveaux cas positifs », précise ce jour-là, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana. En deux jours successifs, six régions restent marquées par une augmentation continue du nombre de contaminés. Ce sont les régions Anala­manga, Matsiatra-Ambony, Ihorombe, Atsimo-Andrefana, Diana, Sava. Samedi, Anala­manga est de nouveau en tête des régions où les contaminations reprennent de la force avec quinze patients supplémentaires signalés.

Urgence sanitaire

Le nombre de malades en traitement sont de nouveau en hausse fait du nombre réduit des guérisons constatées ces deux derniers jours. Passant de sept cent quatre-vingt douze à huit cent trente-huit, l’effectif des porteurs du coronavirus traités traduit une croissance nouvelle. Hier, sur les contaminés détectés se trouve un passager qui a effectué un voyage aérien de Mahajanga à Nosy Be.

Quatre cas importés ont été signalés samedi, jour où on constate de nouveau une baisse des guérisons. Treize guéris ont été répertoriés samedi, dans quatre régions tandis que dimanche, six guérisons annoncées sont localisées dans quatre régions, mais Analamanga n’en comptait aucun. Aucun décès lié au coronavirus n’est rapporté. Sur le plan national depuis le début de la pandémie en mars, deux cent trente deux morts du coronavirus sont totalisés.

En restant quotidiennement actif dans un nombre de plus en plus réduit de régions, le virus circule toujours, notamment dans la capitale où cinq contaminés qui développent un état grave sont pris en charge dans différents hôpitaux publics. Cinq autres patients dans le même état sont hospitalisés à Fianarantsoa et à Toliara, et trois porteurs de la covid-19 connaissent la même situation.