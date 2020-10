Antsirabe – Six suspects de meurtre incacérés

L’incendie criminel coûtant la vie au général retraité Bertini et à sa femme, à Antanivao Antsirabe, est toujours d’actualité. La gendarmerie a présenté neuf suspects au juge d’instruction vendredi. Six, dont un mineur employé chez les victimes et un ancien chef fokontany, ont été mis en détention préventive, à la maison centrale locale. Les trois autres ont bénéficié d’une liberté provi­soire.

Ces prévenus sont tous des proches des défunts. Le mobile du crime repose sur un règlement de compte, selon un officier supérieur au groupement de la gendarmerie du Vakinankaratra, informé de l’enquête.

Le feu aux circonstances suspectes est survenu au cours de la nuit de mercredi à jeudi 24 septembre. « La police et la gendarmerie ont chacune mené une enquête, pour qu’il y ait une célérité de renseignements. » a expliqué l’officier au téléphone, hier.

La gendarmerie a interrogé en premier le garçon. « Il était présent à la maison au moment des faits. Pourtant, il n’est pas mort. Il n’a pas été touché. » d’après les informations judiciaires.

Le rapport d’expertise médico-légal a fait ressortir qu’un viol a eu lieu, perpétré sur la défunte. « Nous n’en restons pas là. L’enquête se poursuit toujours. » confient la gendarmerie et la police.