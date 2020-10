Amboasary-Atsimo – Des familles toujours en attente d’aides

Seule la population de trois fokontany de ce district a bénéficié des aides gouvernementales. Les autres continuent de lutter par tous les moyens pour survivre.

Des habitants de la commune rurale d’Ifotaka et d’autres communes d’Amboasary-Atsimo continuent à lutter désespérément pour leur survie. « Pour le moment, seuls les habitants de trois fokontany de notre commune ont bénéficié d’aides du Fanjakana. Notre commune compte quarante et un fokontany. Les familles de ces autres fokontany attendent toujours la distribution de vivres », indique un responsable de la commune d’Ifotaka, la plus affectée par les impacts de la sécheresse, hier.

Selon notre source, des habitants de ces autres fokontany sont, toujours, « très fatigués ». « Ils survivent grâce à des plantes qu’ils cherchent dans la forêt. Car même les cactus n’ont pas de fruits. D’autres personnes sont peut-être décédées à cause de la faim, mais nous n’osons pas en parler. Chez nous, c’est une honte de succomber à la faim », rajoute-t-elle. Les autorités de la région Anosy ont déjà rapporté le décès de huit personnes, dans cette commune d’Ifotaka.

L’État a distribué des vivres et des compléments alimentaires dans ce district d’Amboasary-Atsimo, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM), ce weekend. D’autres aides arriveront dans les districts les plus affectés par la sécheresse. Le PAM prévoit d’assister jusqu’à trois cent mille personnes, pour répondre à la prochaine période de soudure, qui commence ce mois ci. Des distributions de vivres ou des dons en espèces sont prévues, pour sauver des vies et protéger les moyens d’existence des ménages. Il s’agit d’une collaboration du PAM avec le gouvernement de Madagascar, au niveau central et local, et les autres acteurs humanitaires, à savoir les organisations non gouvernementales et les agences des Nations Unies.