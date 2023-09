VOLLEYBALL – Léa Raharimalala promue à la tête de la fédération

Duel entre anciennes internationales. L’assemblée générale élective de la Fédération malgache de volleyball s’est tenue hier au palais des sports Maha-masina. Au lendemain des finales de la discipline aux Jeux des îles à l’issue desquelles Madagascar s’est contenté de deux médailles d’argent. Deux candidates étaient en lice. La victoire est revenue à Léa Raha- rimalala, ancienne présidente de la ligue d’Analamanga. Elle a battu son adversaire, Mamy Ranaivoson, vice-présidente et présidente par intérim de la fédération, par huit voix contre cinq. Un vote a été annulé car deux bulletins ont été mis dans l’enveloppe. Quatorze ligues sur les seize affiliées à la fédération ont participé au scrutin. Deux ligues à savoir Ihorombe et Anosy n’ont pas eu le droit de vote, faute de certificat de conformité. Léa Raharimalala compte quarante-huit ans de pratique du volleyball. L’ancienne joueuse de l’AST, club champion de Madagascar pendant dix ans, promet «une gestion transparente, la détection des jeunes talents dans les régions, la poursuite de la dotation de matériels et la subvention des ligues organisatrices des championnats de Madagascar. « La fédération prendra en charge les frais de déplacement et l’hébergement des équipes qui participent au championnat de Madagascar. Et mon équipe tachera désormais d’organiser systématiquement les championnats des jeunes, U12, U14, U16, U18 et U20 », a énuméré la nouvelle présidente, Léa Raharimalala. Elle a participé trois fois aux Jeux des Iles et a remporté l’or en 1985 et 1990 ainsi que l’argent en 1993. Son équipe a décroché la médaille d’argent au championnat d’Afrique des nations en 1989. Championne de Madagascar en beach-volley en 2001, elle a participé aux Jeux africains en 1991 et a ravi l’argent au tour international, en 2001.