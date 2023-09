VOLLEYBALL – FINALE – Le fils dépasse son père

La finale du volleyball masculin des Jeux des Iles de l’océan Indien, ce dimanche, au Palais des sports à Maha­masina, a été marquée par la confrontation entre deux générations. Le père, Ghislain Rivoharilala ou Lala Be, a formé l’équipe nationale malgache, tandis que son fils Herintiana Rivohari­lala, âgé de 18 ans, a évolué dans la sélection réunionnaise. L’équipe de ce dernier a remporté la victoire dans la souffrance, par 3 sets à 2. En phase de groupe, le père a déjà battu l’équipe de son fils par 3 à 1. Le père et le fils évoluent dans le même club à La Réunion, au Volleyball club Saint-Leu. Essai concluant, Heritiana a ainsi remporté la victoire finale ainsi que la médaille d’or à sa toute première sélection. Influencé par son père, le jeune attaquant réceptionneur de la Petite Ile a commencé la pratique du volleyball, dès son plus jeune âge. Ghislain Rivoharilala, âgé de 46 ans, a déjà joué trois Jeux des Iles sous le maillot de l’équipe malgache. La bande à Ghislain a remporté la médaille d’or en 1998 à La Réunion. Il a ravi l’argent en 2003 à Maurice, et le bronze aux Seychelles en 2011. Lala be a défendu deux fois les couleurs réunionnaises, en 2015 à La Réunion et en 2019 à Maurice. Son équipe a arraché à domicile la médaille d’or en 2015. Cette fois, il a décidé de jouer pour la Grande ile. «C’est ça la vie des sportifs. Nous avons fait chacun librement notre choix. J’ai pris la décision de jouer pour Madagas­car depuis longtemps. Et finalement on m’a appelé pour la sélection malgache», confie Lala Be, réceptionneur pointu du VNC Saint-Leu.