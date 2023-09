RENTRÉE SCOLAIRE – Le stress prend le dessus

C’est l’heure du retour en classe. Le stress a été à son comble chez les parents, les élèves, et même chez les enseignants, hier, à la rentrée. Manou, mère de trois enfants, a versé des larmes au moment où elle a amené ses enfants à l’école. Elle est inquiète pour eux. « Cela fait une semaine qu’ils stressent pour la rentrée. Mon aînée, une adolescente, craint qu’elle soit la seule à ne pas manger à la cantine. Elle a aussi peur de ne pas revoir certains de ses amis et de voir de nouvelles têtes dans sa classe. La seconde appréhende de tomber sur une enseignante stricte, comme celle de sa classe précédente. Elle commence, en outre, à être coquette, et elle se soucie des vêtements qu’elle va mettre. Le dernier, par contre, avait hâte de revoir ses copains, et cela l’a stressé », raconte cette jeune mère de famille. Elle a compris le trac de ses enfants. « Si je le pouvais, j’aurais été à l’école à leur place. Mais c’est une étape que tout le monde doit franchir. Tout ce que je peux faire, c’est de les encourager, que tout ira bien », enchaine-t-elle. De nombreux parents ont demandé une autorisation d’absence à leur employeur, pour accompagner leurs enfants à cette rentrée scolaire. « C’est un grand jour pour nos enfants. On tenait à être là », lance Miary, père de deux enfants de la classe maternelle d’une école privée à Andravoa-hangy ambony. Avec sa femme, ils attendaient impatiemment leurs enfants devant le portail de l’école. « Je ne sais pas s’ils se sont adaptés. Ils ont pleuré, lorsqu’on les a déposés dans leur salle de classe, ce matin », s’inquiétait la mère de famille. Aucun enfant ne pleurait dans cette école, à la fin de la matinée. « Les élèves se sont calmés assez vite. On a la technique pour les rassurer », lance fièrement la maîtresse d’une classe de maternelle. Ce qui inquiète plutôt les enseignants des écoles privées, c’est leur paye. L’effectif des élèves a diminué dans plusieurs établissements scolaires privés. « À ce rythme, nous sommes contraints de réduire le salaire du personnel. Nous avons beaucoup de charges, comme le loyer, la facture d’électricité et d’eau, en plus du salaire des enseignants. Nous n’avons pas d’autres sources de revenus que les frais de scolarité », note le directeur d’une école privée à Sabotsy Namehana. Des enseignants non-fonctionnaires des écoles publiques craignent aussi une révision à la baisse de leur salaire. « Il a été prévu qu’on touche 150 000 ariary par mois, en cette nouvelle année scolaire. Pourtant, l’effectif des élèves nécessaire pour nous permettre de bénéficier de ce montant, n’est pas atteint. On risque de ne toucher que 100 000 ariary par mois », s’inquiète Tsilavina, maître Fram dans un collège d’enseignement général. Des parents, eux aussi, stressent. Beaucoup n’ont pas terminé les inscriptions, faute de moyens financiers. Hier, de nombreux parents ont imploré des chefs d’établissements scolaires, de scolariser leurs enfants, même si leurs frais d’étude sont incomplets. Ils ont demandé à les payer par tranche, jusqu’à la fin de l’année scolaire.