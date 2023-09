PRODUITS D’EXPORTATION – Le marché chinois s’ouvre davantage aux produits malgaches

Facilité. Une grande marge de manœuvre s’offre aux entreprises d’exportations malgaches se lançant à la conquête du marché chinois. En effet, Les articles d’origine malgache, envoyés en Chine seront désormais « exemptés de 98% des droits de douanes ». Hier s’est tenue dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, à Anosy, la signature et l’échange des lettres matérialisant ce nouvel accord entre les deux pays, entre l’Ambassadrice de la République Populaire de Chine, Guo Xiaomei, et la ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla. D’après les signataires de ces partenariats, cette nouvelle mesure permettra, entre autres, « à un plus grand nombre de produits d’exportations de Madagascar, notamment la vanille, d’accéder au marché chinois en franchise de droits de douanes », des propos relatés dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Force est de constater que la Chine se lance actuellement à la conquête d’une plus large zone d’influence, surtout en Afrique. Une politique menée par le régime de XI Jinping qui a pour conséquence d’avoir considérablement accru la demande de son pays en termes de produits primaires, que ce soit dans le secteur minier, celui de l’énergie ou encore les produits agricoles. Pour cette fois, la Chine a élargi la marge de manœuvre par rapport à la mesure précédente, bien que le pourcentage n’ait grimpé que de un pourcent par rapport à ce qui a été fait avant (98 contre 97% d’exemption de droits de douanes jusque là), il n’en est pas moins que les produits malgaches pourront se frayer un chemin à travers un canal plus large sur le marché chinois. Un nouvel horizon par rapport aux principaux partenaires commerciaux de la Grande île. En l’occurrence, La France qui totalise 19,2% des exportations totales, les États-Unis, le Japon ou encore le Canada.

Coopération bilatérale

Les relations entre Madagascar et la Chine ont été renforcées, notamment à travers différents axes de coopérations stratégiques: infrastructures liées à l’éducation, la circulation, l’agriculture. A en croire la ministre des Affaires étrangères, les relations diplomatiques entre les deux pays tendraient vers une coopération égalitaire, « gagnant-gagnant ». « En travaillant ensemble pour promouvoir le commerce et le développement durable, nous montrons au monde que la collaboration équitable et la solidarité entre nations sont essentielles pour les défis mondiaux », les mots de Yvette Sylla lors de son discours à l’occasion de la cérémonie de signature de ces lettres. Toujours selon elle, cette nouvelle modalité de coopération s’inscrit dans la continuité des relations sino-malgaches. Des relations, consolidées depuis quelques temps par la réactualisation des termes de la relation diplomatique entre la Grande île et l’empire du milieu depuis un demi-siècle. « Les autorités chinoises ont manifesté leur soutien continu à Madagascar dans divers domaines prioritaires […], cela témoigne de l’excellence des relations entre les deux pays, lesquelles sont fondées sur le respect mutuel de l’égalité et de la souveraineté », s’était exprimé Yvette Sylla lors de son discours hier.