PRIMES AUX MÉDAILLÉS – L’État récompense les héros

Gâtés. Les athlètes médaillés ainsi que le staff technique aux Jeux des Iles de l’océan Indien ont été primés hier, par le président de la République, au palais d’Iavoloha.

Chose promise, chose due. Les athlètes qui ont porté haut les couleurs nationales, les entraineurs, les présidents de fédérations et les ministres coaches ont été reçus par le président de la République, hier au palais d’État d’Iavoloha. Le lendemain de la cérémonie de clôture des XIe Jeux des Iles, Andry Rajoelina a remis les primes et des médailles de participation aux athlètes médaillés. Les primes ont été revues à la hausse, cinq millions d’ariary pour chaque médaille d’or contre trois millions lors des jeux de 2019 à Maurice. Les ministres coaches ont immédiatement distribué les primes aux athlè­tes médaillés de leurs disciplines respectives. Les médaillés d’argent ont reçu trois millions d’ariary par médaille et deux millions pour chaque bronze. Le staff technique de chaque discipline a eu, eux aussi, leur part la valeur de la médaille d’or. «Vous avez brillé durant la compétition. Chacune de votre victoire nous a rendus heureux. Grâce à notre solidarité, nous avons eu cette belle victoire. De plus, vous avez battu le record du nombre de médailles (…) Vos exploits ont fait écho dans tout le pays, dans l’océan Indien, sur le continent africain et dans le monde entier», déclare Andry Rajoelina en s’adressant aux athlètes. «Je tiens à remercier le Président, qui est reconnaissant envers les athlètes. Il m’a personnellement soutenu en prenant en charge mon voyage à Dakar ainsi que mon déplacement pour les Jeux de la Franco­phonie… Nous, les médaillés des Jeux de la Francophonie, attendons à notre tour nos primes (…) Je vais dépenser cet argent pour ma famille d’abord, et monter des projets prochainement», témoigne Sidonie Fiadanantsoa.

Reconnaissance

Elle est la plus médaillée avec quatre d’or en 100m haies, 4x400m mixte, en 400m et en 4x100m. Elle a ainsi reçu hier, 20 millions d’ariary. «Je suis fier d’avoir contribué à ce grand succès… J’aurais voulu apporter et transmettre mes compétences que j’ai acquises après quatorze ans dans l’équipe nationale, aux jeunes qui sont talentueux», confie le pongiste Jonathan Nativel, le deuxième plus médaillé avec trois médailles d’or et une d’argent. «Je suis très content pour ces primes. Nous en avons besoin pour compenser nos dépenses durant la préparation… Pour nous, les nageurs, nous souhaitons pourvoir utiliser la piscine chauffée pendant toute l’année. Cela nous aidera beaucoup à exceller», confie le triple médaillé en natation, Jonathan Raharvel. «Nos efforts ont enfin payé. Nous avons fait des sacrifices, suivi des entrainements intensifs … Je souhaite que l’on considère un peu plus les athlètes qui ont porté haut les couleurs nationales, leur donner du travail et les indemniser durant la période de préparation», livre Angeline Sarah Rakotoarisoa, l’haltérophile triple médaillée d’or des -59kg. Le Président a réagi à la demande de la capitaine des Ankoay Filles, Muriel Hajanirina porte-parole des athlètes aux JIOI : «Je vais voir de près comment activer la validation du statut des athlètes de haut niveau».