MAGIE – Francki Ramanankoarivo révèle ses secrets

Francki Ramanankoarivo, 24 ans, est un passionné de la magie. Pour lui, la magie ne se résume pas à des tours et des illusions, mais c’est avant tout une véritable création de mystère

Halluci­nation. À seulement 24 ans, Francki Ramanankoarivo a déjà acquis une renommée locale en tant que magicien accompli. Mais derrière les tours de magie impressionnants se cache un jeune autodidacte passionné par la création de mystère. Depuis cinq ans, Francki Ramanankoarivo est tombé amoureux de la magie. Inspiré par des vidéos de magiciens sur YouTube, il a commencé à apprendre les tours de magie par lui-même. Mais ce qui a vraiment perfectionné son talent, c’est l’échange avec d’autres magiciens. « Quand j’étais en classe de seconde au lycée, un magicien est venu dans notre école. J’ai pensé que cet homme avait un pouvoir surnaturel quand il a utilisé des cartes. Et ensuite, il m’a révélé le secret de sa magie, et j’ai réalisé que dans la magie, il n’y a pas de mystère, mais on doit créer un mystère », explique le jeune artiste. Pour devenir un magicien accompli, Francki Ramanankoarivo a rejoint le groupe Magic Squad Madagascar, qui lui a ouvert les portes du monde professionnel.

La place de la magie

«Chaque tour de magie a ses secrets. Pour moi, la prestidigitation et l’illusion sont les secrets. Un seul secret de magie peut donner naissance à au moins cinq tours de magie différents, basés sur le même principe, mais avec une apparence différente. En rejoignant Magic Squad, j’ai compris que la magie n’est pas seulement une passion, mais une carrière. On peut gagner de l’argent avec. J’ai également appris que la magie ne se limite pas à une simple présentation, mais qu’elle implique un spectacle, des gestes scéniques et de la parole. Les magiciens doivent emmener leur public dans un autre monde», déclare-t-il. L’autodidactisme et les échanges avec des magiciens professionnels ont permis à Francki Ramanankoarivo de devenir un ambassadeur de la magie à Madagascar. Il s’inspire des magiciens étrangers et importe des équipements de l’étranger pour perfectionner son art. « Face aux rumeurs selon lesquelles la magie est associée aux démons, la magie à Madagascar a connu un déclin, et de nombreux magiciens ont abandonné. Mais notre groupe souhaite redonner ses lettres de noblesse à la magie.