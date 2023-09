HALTÉROPHILIE – Rosina Randafiarison vice-championne du monde

Une fois la XIe édition terminée, Rosina Randa- fiarison, triple médaillée d’or à la maison en haltérophilie, est actuellement en Arabie Saoudite pour prendre part au championnat du monde de la discipline, qui se joue du 4 au 17 septembre. Hier, dans la catégorie de 45 kg, Rosina Randa- fiarison, qui a soulevé le poids de 77 kg, a ravi le titre de vice-championne du monde, en s’inclinant de peu devant la Thaïlandaise Sirivimon Pramongkhol. Cette dernière a soulevé un total de 78 kg à l’arraché. La troisième place est revenue à la Turque Cansu Bektaş qui a soulevé 75 kg. Avec sa belle performance réalisée aux JIOI de 2023, qui vient de se terminer à Madagascar- un arraché à 75 kg, 90 kg à l’épaulé jeté et 165 kg de total olympique-, Rosina Randafiarison a titillé les meilleures mondiales à Doha. Elle est médaillée d’argent aux championnats d’Afrique 2017 dans la catégorie des moins de 48 kg, puis médaillée d’or aux championnats d’Afrique 2019 et aux Jeux africains de 2019, dans la catégorie des moins de 45 kg. Dans cette dernière catégorie, elle obtient ensuite trois médailles d’or aux Championnats d’Afrique 2021, à Nairobi. Agée de 23 ans, Rosina Randafiarison a encore une large marge de manœuvre pour aller plus loin dans sa discipline de prédilection.