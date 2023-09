ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Des orientations académiques pour les bacheliers

Une occasion pour découvrir les filières d’études après le baccalauréat. Plusieurs évènements dédiés à l’orientation académique et profes- sionnelle des nouveaux bacheliers se tiennent à Antananarivo, cette semaine. Les étudiants auront l’embarras du choix. La vingtième édition du Salon des études supérieures, organisée chaque année par Madajeune, se tiendra le jeudi 7 et le vendredi 8 septembre à l’Akoor Digue Andohatapenaka. Près de soixante-dix participants, constitués d’Instituts supérieurs, de Grandes écoles et d’Universités privées, participeront à cet événement. Ce sera l’occasion pour les nouveaux bacheliers d’avoir le maximum d’informations pour faciliter leurs choix d’études, de postuler pour les universités et les grandes Écoles étrangères. Un guide des Études et Formations de Madajeune, avec une cinquantaine d’établissements universitaires, sortira également durant cet événement. En parallèle, un Salon de l’étudiant 2023, organisé par l’Université d’Antananarivo se tiendra à l’Esplanade de l’Université d’Antananarivo à Ambohitsaina, les 7 et 8 septembre. Les dix établissements de formation de l’Université d’Antananarivo vont présenter leurs offres de formation, les conditions d’admission et les débouchés pour chaque formation, à cette occasion. Un livret sera aussi disponible pour servir de guide à l’étudiant. L’Ecole supérieure polytechnique d’Antananarivo (Espa) organise, par ailleurs, la deuxième édition du salon de l’Espa, au Jardin d’Antaninarenina, les 8 et 9 septembre. Toutes les mentions de l’Espa seront présentées durant cet événement. La balle est dans leur camp.