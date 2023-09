ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Quatre autres candidats déposent leurs dossiers

Quatorze! C’est le nombre des candidats à un jour de la clôture du dépôt de candidature à l’élection présidentielle. Quatre d’entre eux ont déposé leurs dossiers de candidature pour briguer la magistrature suprême à la Haute cour constitutionnelle (HCC), hier. Deux sont connus et deux autres le sont moins du grand public. Hajo Andria­nainarivelo, président du MMM, Tahina Razafinjoelina, numéro Un du parti Tia Tanin­drazana, Daniela Sendrison Radera­nirina, du parti Fy-M et Heritiana Guy LaChapelle du parti Natiora, sont donc venus à la HCC pour déposer leur candidature. Hajo Andrianainarivelo, ancien ministre de l’Aménage­ment du territoire et Tahina Razafinjoelina, ancien directeur de campagne de Marc Ravalomanana, sont plus connus que les deux autres candidats qui ont officialisé leur candidature, hier. Tahina Razafinjoelina, chef de file du « Firaisankinan’ny Tia Tanindrazana »(FTT), déclare que les conditions sont maintenant réunies pour le parti pour briguer le pouvoir par voie démocratique. Il insiste aussi sur le fait qu’il est un éducateur et que cela va grandement l’aider pour administrer le pays. Il explique aussi le fait que la caution a pu être réunie par la contribution de tous les partenaires malgaches du parti. Hajo Andrianainarivelo, patron du « Malagasy miara miainga », réitère ses remerciements pour son parti pour l’avoir poussé à se présenter à l’élection présidentielle. Il en appelle aussi au président de la République et aux forces de défense et de sécurité de prendre leurs responsabilités, face à la situation actuelle du pays. Quelques-uns des candidats, éventuels considérés comme favoris par l’opinion publique, n’ont pas encore effectué l’officialisation de leur candidature alors que le dépôt des dossiers se termine demain à 18 heures. Le premier de la liste est le président actuel de la République, Andry Rajoelina, dont le parti est actuellement en congrès national au CCI Ivato.